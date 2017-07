Zürich (ots) - Farmy.ch erhält neue Investoren. Das berichtet die

«Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. FDP-Ständerat Ruedi

Noser und Denner-Erbe Fabio Borzatta (39) steigen beim Schweizer

Online-Hofladen ein. Insider gehen davon aus, dass der Enkel des

langjährigen Denner-Patrons Karl Schweri für einen stattlichen Teil

der Finanzierungsrunde von 5 Millionen Franken steht. Borzatta

umreisst sein neues finanzielles Engagement so: «Es handelt sich um

eine Grösse, die mir eine gewisse Mitsprache erlaubt.» Bei Farmy

plane er ein langfristiges Engagement: «Als aktiver Verwaltungsrat

will ich hier mein Know-how einbringen, das Unternehmen mitgestalten

und weiterentwickeln.»



Zur aktuellen Entwicklung des Unternehmens, das 2014 gegründet

wurde, sagt Farmy-Co-Gründer und -Chef Roman Hartmann: «Der Umsatz im

ersten Quartal konnte im Vergleich zu 2016 verdoppelt werden.» Für

das ganze Geschäftsjahr prognostiziert Hartmann einen Sprung über die

Umsatzgrenze «von weit über 6 Millionen Franken». Ab 2019 solle Farmy

schwarze Zahlen liefern.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 058 269 22 90