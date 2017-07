DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

AKTIENMÄRKTE (18.33 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.478,41 -0,03% +5,71% Stoxx50 3.143,04 -0,05% +4,40% DAX 12.453,68 +0,13% +8,47% FTSE 7.367,60 +0,14% +3,15% CAC 5.180,10 +0,10% +6,54% DJIA 21.469,08 -0,05% +8,63% S&P-500 2.430,80 +0,07% +8,57% Nasdaq-Comp. 6.139,63 +0,48% +14,05% Nasdaq-100 5.639,71 +0,76% +15,96% Nikkei-225 20.081,63 +0,25% +5,06% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,95% +9

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,42 47,07 -3,5% -1,65 -20,2% Brent/ICE 48,06 49,61 -3,1% -1,55 -18,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,93 1.223,98 -0,0% -0,05 +6,3% Silber (Spot) 16,00 16,10 -0,6% -0,10 +0,5% Platin (Spot) 906,80 914,00 -0,8% -7,20 +0,4% Kupfer-Future 2,64 2,68 -1,5% -0,04 +4,9%

FINANZMARKT USA

Auffallend ist die Erholung bei den Technologiewerten, die zuletzt unter Druck standen. In Gedanken seien die Anleger aber bereits beim Fed-Protokoll der US-Notenbank, welches im späten Geschäft veröffentlicht wird, heißt es. Aber auch der Arbeitsmarktbericht für Juni am Freitag wirft seine Schatten bereits voraus. Gegen eine ausgeprägte Kauflaune sprechen auch die wachsenden geopolitischen Spannungen. Der nordkoreanische Raketentest ausgerechnet am US-Unabhängigkeitstag wird als besondere Provokation des Regimes in Pjöngjang empfunden. Der Auftragseingang der US-Industrie im Mai fiel mit einem Minus von 0,8 Prozent enttäuschend aus, spielt aber angesichts des bevorstehenden Fed-Protokolls nur eine untergeordnete Rolle. Am Ölmarkt geben die Preise deutlich nach. Es rücke wieder deutlicher ins Bewusstsein, dass die Opec mehr Öl auf den Markt pumpt, heißt es. Saudi-Arabien hat mitgeteilt, die Preise für Asien im August zu senken. Hinzu kommen Medienberichte, wonach Russland weitere Förderbegrenzungen ablehnt. O'Reilly brechen um 20 Prozent ein. Der Einzelhändler für Ersatzteile im Automobilsektor hatte enttäuschende Zweitquartalszahlen vorgelegt. Die Talfahrt reißt auch Wettbewerberpapiere gen Süden. Advance Auto Parts stürzen um 15 Prozent ab, Autozone um 9,6 Prozent und Genuine Parts um 4,2 Prozent. Energiewerte leiden unter dem schwachen Ölpreis. Vantiv geben um 2,6 Prozent nach, nachdem der Zahlungsdienstleister sich mit dem britischen Wettbewerber Worldpay auf die Grundzüge einer Übernahme geeinigt hat.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 13./14. Juni

FINANZMÄRKTE EUROPA

Bullen und Bären hielten sich die Waage, nachdem die Indizes in der Vorwoche noch unter größeren Gewinnmitnahmen gelitten hatten. Mit dem Protokoll der Juni-Sitzung der Fed stand das wichtigste Ereignis für den Tagesverlauf erst nach Handelsschluss in Europa an. Für etwas Kaufzurückhaltung sorgte weiterhin die Entwicklung rund um den Raketentest in Nordkorea. Die USA betrachteten den Test einer Interkontinentalrakete als Eskalation der von dem Land ausgehenden Gefahr. In einer unmittelbaren Reaktion führten sie zusammen mit Südkorea eigene militärische Tests durch. TomTom legten zur Wochenmitte um 3,8 Prozent zu, nachdem das Unternehmen die gemeinsame Entwicklung von HD-Straßenkarten für autonomes Fahren mit Baidu angekündigt hatte. Worldpay stiegen mit dem zunächst erwarteten Gebot und einem erhofften Bietergefecht zunächst deutlich an, nur um dann 9 Prozent im Minus zu schließen. Vantiv hatte ein stark aktienbasiertes Gebot vorgelegt, dass die Hoffnungen des Marktes enttäuschte. In Folge fielen in Deutschland Wirecard um 2,5 Prozent. HSBC hatte bei Adidas das Kursziel deutlich und die Einstufung auf "Buy" erhöht. Für die Aktie ging es um knapp 5 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:06 Uhr Di, 18.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1334 -0,21% 1,1358 1,1349 +7,8% EUR/JPY 128,35 -0,21% 128,62 128,45 +4,4% EUR/CHF 1,0942 -0,13% 1,0957 1,0955 +2,2% EUR/GBP 0,8773 -0,21% 0,8791 1,1385 +2,9% USD/JPY 113,23 -0,00% 113,23 113,19 -3,1% GBP/USD 1,2918 -0,01% 1,2919 1,2921 +4,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Der nordkoreanische Raketentest war erneut Thema. Die Angst vor einer Eskalation des Konflikts mit Pjöngjang ließ - zumindest an den Aktienmärkten - aber spürbar nach. Vielerorts dominierten positive Vorzeichen. An den Märkten, die sich im Minus bewegten, hielten sich die Verluste in Grenzen. In dieser Gemengelage verzeichneten vermeintlich sichere Häfen wie Gold oder Yen anfangs stärkeren Zulauf, doch ließ das Interesse bald nach. Stützend für den Nikkei-225 wirkte neben einem zurückkommenden Yen auch, dass der Einkaufsmanagerindex für den japanischen Dienstleistungssektor auf den höchsten Stand seit August 2015 gestiegen war. Gebremst wurde die Erholung jedoch vom Ergebnis der Kommunalwahlen in Tokio, bei der die Partei von Ministerpräsident Shinzo Abe eine Schlappe erlitten hatte. In Seoul legte der Kospi um 0,3 Prozent zu, nachdem er am Vortag in Reaktion auf den nordkoreanischen Raketentest 0,6 Prozent eingebüßt hatte. Gewinnmitnahmen drückten den australischen Aktienmarkt ins Minus. Die Börse in Sydney hatte am Dienstag ein Plus von 1,8 Prozent verbucht. Die chinesischen Börsen zeigten sich deutlicher im Plus. Zwar war der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor überraschend schwach ausgefallen, dafür überzeugte der Service-PMI für Hongkong. Tencent gaben zunächst in Hongkong erneut deutlich nach, erholten sich aber. Das Unternehmen sieht sich derzeit heftiger Kritik staatlicher chinesischer Medien wegen des Online-Spiels Honor of Kings ausgesetzt. Die Kritiker verweisen auf das hohe Suchtpotenzial des Spiels. Der Einstieg von Renault in das Minivan-Geschäft von Brilliance China trieb die Aktie um 2,6 Prozent nach oben. Ebenfalls in Hongkong stiegen Guangzhou Automobile um 9,1 Prozent auf Rekordhoch. Das Unternehmen hat den Fahrzeugabsatz im ersten Halbjahr um 32 Prozent gesteigert. Ein kritischer Kommentar von Morgan Stanley ließen China Unicom um über 5 Prozent nachgeben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Daimler investiert in neues Batteriewerk in China

Um die Nachfrage nach Elektroautos in China besser bedienen zu können, baut Daimler mit seinem chinesischen Partner BAIC in Peking für einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag ein neues Werk für Batterien. Insgesamt investiert das Gemeinschaftsunternehmen Beijing Benz Automotive Co Ltd am Standort umgerechnet rund 650 Millionen Euro in die Fertigung von Elektrofahrzeugen.

Deutsche-Bank-Chef rechnet mit Gewinn im laufenden Jahr

Die Führung der Deutschen Bank ist zuversichtlich für das laufende Jahr und rechnet mit Gewinnen. "Ich erwarte nicht, dass wir in diesem Jahr einen Verlust machen", sagte Vorstandschef John Cryan der Wochenzeitung Die Zeit.

Eon baut Solaranlagen auf Dächer von Vonovia-Häusern in Dresden

Der Energieversorger Eon baut nun auch in Dresden Solaranlagen auf die Dächer des Immobilienkonzerns Vonovia. Auf insgesamt 56 Blocks mit 2.500 Wohnungen wird Eon die Module für den Sonnenstrom installieren, wie beide Unternehmen mitteilten. Damit könne rein rechnerisch der Verbrauch von 800 Haushalten gedeckt werden.

Axel Springer will Sport 1 von Constantin übernehmen - Zeitung

Der Medienkonzern Axel Springer steht einem Zeitungsbericht zufolge vor der Übernahme des Sportsenders Sport 1 von Constantin Medien. Springer verhandele nun ausschließlich mit Constantin, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) unter Berufung auf informierte Kreise. Eine Sprecherin der Axel Springer SE sagte auf Anfrage von Dow Jones, es handele sich dabei um "Marktspekulationen, die wir grundsätzlich nicht kommentieren". Von Constantin Medien war unmittelbar kein Kommentar zu bekommen.

Dic Asset platziert Anleihe über 130 Millionen Euro

Die Dic Asset AG hat sich über eine Anleihe mehr Geld am Kapitalmarkt besorgt als ursprünglich geplant. Auf Basis der Zeichnungen der Anleihe liege das Volumen mit 130 Millionen Euro über der angestrebten Höhe von 100 Millionen Euro, teilte das SDAX-Unternehmen mit.

EU-Kommission genehmigt Übernahme von Opel durch Peugeot

Die Europäische Kommission hat die Übernahme der General-Motors-Tochter Opel durch den französischen Autohersteller Peugeot ohne Auflagen genehmigt. Die Wettbewerbshüter kamen zu dem Schluss, dass das Vorhaben auf den betroffenen Märkten keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwerfen dürfte.

Airbus verkauft Flugzeuge im Wert von 22,8 Mrd USD nach China

Der europäische Flugzeugbauer Airbus verkauft 140 Flugzeuge mit einem Gesamtwert von 22,8 Milliarden US-Dollar (rund 20 Milliarden Euro) nach China. Wie das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte, umfasst der Rahmenvertrag mit der China Aviation Supplies Holding Company (CAS) 100 Maschinen der A340-Familie und 40 Maschinen vom Typ A350-XWB. Das Staatsunternehmen ist für die Beschaffung von Flugzeugen für die chinesischen Airlines zuständig.

IPO/Aktien der Versandapotheke Zur Rose am oberen Ende der Spanne

Beim Börsengang der Schweizer Versandapotheke Zur Rose stehen die Zeichen auf Erfolg. Die Doc-Morris-Mutter legte den Angebotspreis auf 140 Franken je Aktie fest, das entspricht dem oberen Ende der zuvor genannten Spanne. Sollte die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeschöpft werden, fließen dem Unternehmen rund 233 Millionen Franken zu, teilte die Zur Rose Group mit.

Arbeiter von Zulieferer GM&S blockieren PSA-Werk in Frankreich

Der Streit um den angeschlagenen französischen Automobilzulieferer GM&S wird schärfer. Mitarbeiter von GM&S blockierten am Mittwoch die Zufahrt zu einem Werk des französischen Autobauers PSA. Der Konzern sprach von einer "Aggression", die "ernsthafte Fragen" nach den Zusagen zugunsten des Automobilzulieferers aufwerfe. Rund 150 Mitarbeiter von GM&S würden das PSA-Werk im zentralfranzösischen Sept-Fons blockieren, sagte PSA-Verkaufsdirektor Yannick Bezard.

Vantiv und Worldpay einigen sich auf Grundzüge einer Übernahme

Der US-Zahlungsdienstleister Vantiv steht womöglich kurz vor der Übernahme seines britischen Wettbewerbers Worldpay. Beide Unternehmen hätten sich auf die Grundzüge eines Übernahmeangebots geeinigt, teilten die Worldpay Group plc und die Vantiv Inc mit. Dieses sieht ein Angebot von 0,55 britischen Pfund in bar sowie 0,0672 neuen Vantiv-Aktien je Worldpay-Aktie vor. Damit würde der britische Zahlungsdienstleister mit 10 Milliarden US-Dollar bewertet. Ein fusioniertes Unternehmen würde es auf einen Unternehmenswert von mehr als 20 Milliarden Dollar bringen.

