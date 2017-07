Frankfurt/Main (ots) - Der Managed Service Provider Claranet wurde von Gartner das fünfte Jahr in Folge als ein "Leader" im "Magic Quadrant" für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa positioniert. Diese erneute Platzierung von Gartner bestätigt die Position von Claranet als führender Anbieter von Hosting-Lösungen in Europa. Erst im März positionierte sich Claranet in Gartners erstem weltweiten "Magic Quadrant" für "Public Cloud Infrastructure Managed Service Providers".



Charles Nasser, CEO der Claranet Gruppe, erklärt: "Wir sind stolz auf die Anerkennung durch Gartner im diesjährigen Magic Quadrant und sehen darin die Bestätigung unseres Strebens, unser Wissen und unsere Kompetenzen im Hosting stetig auszubauen. Auch in diesem Jahr lag unser Schwerpunkt auf dem Angebot branchenführender Private and Public Cloud Managed Services. Dafür haben wir erhebliche Investitionen getätigt, die sicherstellen, dass wir die häufig komplexen Bedürfnisse unserer Kunden und ihrer geschäftskritischen Anwendungen erfüllen können. Denn es sind die Applikationen und Daten, die ein Unternehmen am Laufen halten. Deshalb ist es entscheidend, über eine Infrastruktur, Werkzeuge und Know-how zu verfügen, die ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Sicherheit, Verfügbarkeit, Leistungsfähigkeit und Kosten gewährleisten.



Wir haben in den vergangenen Jahren enge Geschäftsbeziehungen zu den führenden Hyperscale Public Cloud-Anbietern aufgebaut. In Kombination mit unserer eigenen Infrastruktur, Anwendungsexpertise und Erfahrung in der Bereitstellung von Netzwerken ermöglicht uns das, unseren Kunden innovative und hochleistungsfähige Hybrid-Cloud-Lösungen anzubieten. Das ist ein großer Wettbewerbsvorteil in einem unglaublich wettbewerbsintensiven und dynamischen Umfeld."



Der "Magic Quadrant" von Gartner bietet Momentaufnahmen von Märkten und der jeweiligen Marktteilnehmer und versetzt Unternehmen in die Lage, sich über die Stärken der jeweiligen Anbieter zu informieren und diese mit ihren aktuellen und künftigen Bedürfnissen zu vergleichen. Die Analyse des Hosting-Portfolios von Claranet erfolgte anhand von 15 gewichteten Kriterien im Hinblick auf die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit, diese umzusetzen.



In seinem aktuellen Report, veröffentlicht im Juni 2017 von Tiny Haynes et al., beschreibt Gartner die als "Leader" bewerteten Unternehmen wie folgt:



"Die führenden Unternehmen haben Stehvermögen in diesem Markt bewiesen und nehmen häufig Neuerungen an ihren bestehenden Produkten vor. Sie bieten zuverlässige Lösungen für die Bedürfnisse ihrer Enterprise-Kunden. Diese Unternehmen haben ihre technische Kompetenz und Fähigkeit unter Beweis gestellt, für ein breites Spektrum von Kunden IT-Services zu erbringen und dabei sowohl Stand-alone als auch integrierte Lösungen für zahlreiche Anwendungsfälle zu entwickeln. Sie sind zudem an diversen europäischen Standorten vertreten, um Lösungen in Zusammenhang mit Anforderungen zur Datenhoheit anbieten zu können."



Nasser erklärt abschließend: "IT-Abteilungen stehen unter einem erheblichen Druck, in ihrem Unternehmen ständig für Innovation und Wertschöpfung zu sorgen - und das ohne Einbußen bei der Sicherheit. Dafür brauchen sie die Unterstützung von Anbietern, die ihre Bedürfnisse erfüllen und sich effektiv auf ihre strategischen Ziele einstellen können. Um eine höhere Agilität und Effizienz zu erzielen und so mehr Zeit für Innovation freizusetzen, ist es für Unternehmen wesentlich, ihre Anwendungs- und Infrastruktur-Services in Ordnung und am richtigen Ort zu haben."



About the Magic Quadrant:



Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.



Über Claranet:



Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Gartner positionierte Claranet im "Magic Quadrant 2017" das fünfte Jahr in Folge als ein führendes Unternehmen für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa. Mit über 1.800 Mitarbeitern realisiert Claranet große Hosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf Public Cloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kunden wie Airbus, Aktion Mensch, Flaconi, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de.



