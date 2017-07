Straubing (ots) - Doch wie verlässlich sind die Chinesen als Partner? Wie ernst meinen sie es beispielsweise mit ihren Bekenntnissen zum Freihandel? Oder: Was verstehen sie überhaupt darunter? Dass sie überall auf der Welt investieren und von den Segnungen der offenen Märkte und Rechtssicherheit profitieren können, Investoren in China jedoch längst nicht dieselben Freiheiten genießen dürfen? So müssen viele ausländische Firmen ihr Knowhow rausrücken, sie werden zu Joint Ventures mit chinesischen Unternehmen gezwungen. Zwischen Worten und Taten gibt es also eine erhebliche Diskrepanz.



