Am 7./8. Juli strahlt Bibel TV den Zweiteiler "Jan Hus" aus. Der Prediger, Dozent und Theologe Johannes Hus aus Prag (ca. 1371 - 1415) streitet im Kampf zwischen kirchlichen und weltlichen Autoritäten für seine Überzeugung und wird am 6. Juli 1415 in Konstanz als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt.



Jan Hus - Tschechisches Spielfilmdrama von 2015 in zwei Teilen Regie: Jiri Svoboda Mit Matej Hádek (Jan Hus), Jan Dolansky (Stephan von Palec), Vladimir Javorsky (König Wenzel IV), Marika Soposky (Queen Zofie) u.a.



Ende des 14. Jahrhunderts tobt in der Kirche ein Machtkampf. Das Amt des Papstes ist zur Fassade verkommen und sichert Inhabern und Gefolgsleuten in erster Linie Einfluss, Macht und Geld. Die böhmischen Könige Wenzel und Sigismund erheben ebenso Anspruch auf Einflussnahme wie Erzbischof Zbynek und drei Päpste. In dieser angespannten Lage übt Prediger Jan Hus öffentlich Kritik an der Kirche und zieht so den Unwillen der Mächtigen auf sich. Vehement kämpft er für eine Kirchenreform und will den einfachen Gläubigen mehr Teilhabe zugestehen. 1410 wird Hus mit einem Kirchenbann belegt und muss sich vor einem Inquisitionsgericht verantworten. Längst ist eine Bewegung entstanden, die nicht nur die kirchliche Macht infrage stellt, sondern auch mehr politische Mitsprache für das einfache Volk fordert...



Die Sendedaten auf Bibel TV: Teil 1: Freitag, 07.07.2017 20:15 Uhr Teil 2: Samstag, 08.07.2017, 20:15 Uhr



Ein weiteres Programm-Highlight: Ab 27. Juli starten auf Bibel TV die ersten drei Staffeln der Coal Valley Saga nach einer Buchreihe der Bestsellerautorin Janette Oke.



Die Coal Valley Saga - Serie USA/Kanada 2014 Regie: Michael Landon Jr. Mit Erin Krakow, Daniel Lissing, Lori Loughlinu.a.



Kanada im Wilden Westen: Reeder-Tochter Elizabeth tritt ihre erste Stelle als Lehrerin in der kleinen Kohlenminenstadt Coal Valley an. In der kargen Umgebung muss sich die verwöhnte junge Lady an ein völlig neues Leben gewöhnen. Ihr Start in den neuen Job wird auch von einem tragischen Ereignis überschattet: Bei einem Grubenunglück sind Minenarbeiter ums Leben gekommen. Trotz schlechter Vorzeichen gewinnt Elizabeth die Herzen der Leute - mit Ausnahme von Jack Thornton. Der Polizist hadert mit seiner Versetzung nach Coal Valley und macht Elizabeth dafür verantwortlich...



Produziert wurde die Coal Valley Saga von Michael Landon jr., dem Sohn von Michael Landon. Dieser produzierte die Erfolgsserie "Ein Engel auf Erden" und spielte dort den Engel Jonathan.



Sendedaten auf Bibel TV: Folge 1: Donnerstag, 27. Juli 2017, 20:15 Uhr und Samstag, 29.Juli 2017, 15:00 Uhr



Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel und IPTV, als Livestream im Web sowie in Deutschland über den neuen Antennenstandard DVB-T2 HD. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.



