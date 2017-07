Volvo will schon in zwei Jahren nur noch Autos mit Elektromotor produzieren. Benziner und Diesel haben bei den Schweden lediglich im Hybrid für eine Übergangszeit eine gewisse Existenzberechtigung. Ein Kommentar.

Millionen von alten Diesel-Fahrzeugen sind auf Deutschlands Straßen unterwegs. Ihre Abgaswerte im Realbetrieb sind deutlich höher, als die vermeintlich zuverlässigen Verbrauchstests vor der Erstzulassung ausgewiesen haben. Eine unheimliche Allianz aus Automobilindustrie und staatlicher Aufsicht hat diesen umweltpolitischen Sündenfall erst möglich gemacht. Die Behörden haben nicht so genau hingesehen und die Hersteller haben das rechtlich Mögliche sehr weitgehend interpretiert.

Dem stehen die berechtigten Interessen der Städte gegenüber. Sie müssen einschreiten, wenn die Stickoxid-Grenzwerte an den Ausfallstraßen um ein Mehrfaches überschritten werden. Kein Oberbürgermeister möchte sich dem Vorwurf ausgesetzt sehen, er würde mit der Gesundheit seiner Einwohner spielen. Fahrverbote sind aus Sicht der Kommunen ein logischer Schritt, um die Umweltprobleme zumindest ansatzweise in den Griff zu bekommen.

Doch die dreckigen Diesel besitzen eine amtliche Straßenzulassung. Die Autofahrer haben sie in dem guten Glauben gekauft, dass sie damit nicht nur auf den Autobahnen, sondern auch in den Städten unterwegs sein dürfen. Fahrverbote bedeuten einen Eingriff in ihre Eigentumsrechte, eine heikle rechtliche Angelegenheit also.

