CDU-Wirtschaftsrat fordert von G20 klares Bekenntnis zum Freihandel

Der Wirtschaftsrat der CDU hat vor dem Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) einen zunehmenden Protektionismus in der Welt kritisiert und "ein starkes Bekenntnis der G20-Staaten zum Freihandel" verlangt. In Zeiten zunehmender nationaler Alleingänge seien die G20-Staaten als zentrales Lenkungsgremium für Fragen der Weltwirtschaft gefragt, und die Bundesregierung müsse ihre G20-Präsidentschaft nutzen, um für freien Handel zu werben, sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger.

EU will härter gegen Betrug zu Lasten der europäischen Steuerzahler vorgehen

Schummeleien bei EU-Agrarsubventionen, Hinterzug von Mehrwertsteuern, Ausschreibungsbetrug oder Zigarettenschmuggel - jährlich verursachen solche Straftaten in der Europäischen Union einen finanziellen Schaden in Milliardenhöhe. Dieser Betrug soll künftig energischer bekämpft werden - dank einer Richtlinie, die das Europaparlament am Mittwoch abschließend verabschiedet hat. Das neue Gesetz ist ein erster Schritt hin zu einer EU-weiten Harmonisierung des Strafrechts.

G20 sollen für Transparenz bei Klimarisiken sorgen

Vertreter der Finanzbranche und der Zivilgesellschaft haben von den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) Maßnahmen verlangt, um bessere Informationen über Klimarisiken im Finanzsektor zu erreichen. In einem offenen Brief forderte ein Bündnis von Organisationen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble (beide CDU) dazu auf, "beim Gipfel in Hamburg ein Signal der Anerkennung und Unterstützung für größere Transparenz im Rahmen der Klimarisikoberichterstattung zu setzen".

EU-Abgeordnete fordern Aussetzung der Beitrittsgespräche mit der Türkei

Im Europaparlament haben Vertreter aller maßgeblichen Fraktionen eine offizielle Aussetzung der Beitrittsgespräche mit der Türkei für den Fall gefordert, dass die heftig umstrittene Verfassungsreform in dem Land umgesetzt wird. Die europäischen Bürger verstünden nicht, wieso diese "Scheinverhandlungen" überhaupt fortgesetzt und der Türkei "erhebliche Finanzmittel" aus dem EU-Haushalt bereitgestellt würden, betonte die CDU-Abgeordnete Renate Sommer. In der Türkei werde die Rechtsstaatlichkeit abgeschafft, es herrsche "ein Klima der Angst".

EU-Kommissarin gibt grünes Licht für Japan-Freihandelsabkommen

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sieht die letzten Streitpunkte auf dem Weg zu einem Freihandelsabkommen mit Japan ausgeräumt. Verbliebene Differenzen seien ausgebügelt, schrieb Malmström auf dem Kurznachrichtendienst Twitter nach einem Treffen mit dem japanischen Außenminister Fumio Kishida. "Wir haben eine politische Einigung auf der Ministerebene. Wir empfehlen den Chefs dies auf dem (bevorstehenden) Gipfel zu bestätigen", ergänzte die Schwedin. Am Donnerstag kommt Japans Ministerpräsident Shinzo Abe in Brüssel mit den Spitzen der EU-Institutionen zusammen.

US-Industrie erhält erneut weniger Aufträge

Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Mai den zweiten Monat in Folge gesunken. Die Bestellungen lagen um 0,8 Prozent niedriger als im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 0,6 Prozent gerechnet. Wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte, ergab sich für den Vormonat ein Rückgang von revidiert 0,3 Prozent, nachdem vorläufig ein Minus von 0,2 Prozent gemeldet worden war. Für den Ordereingang bei langlebigen Wirtschaftsgütern meldete das Ministerium für Mai eine Abnahme um 0,8 (vorläufig: minus 1,1) Prozent.

Südafrika will Zentralbank verstaatlichen

Die südafrikanische Notenbank steht vor der Verstaatlichung. Hochrangige Mitglieder der Regierungspartei ANC kündigten entsprechende Pläne an. Die Reserve Bank South African Reserve Bank (SARB) ist eine der wenigen Zentralbanken auf der Welt mit privaten Anteilseignern. Der Plan muss vom Wahlparteitag des African National Congress (ANC) im Dezember genehmigt werden. Die Ankündigung ist Teil einer breiteren Debatte über das Mandat der SARB und ihre Rolle in der am weitesten entwickelten Volkswirtschaft Afrikas.

Regierungsanhänger stürmen Parlament in Venezuela

Regierungsanhänger haben am Mittwoch das von der Opposition beherrschte Parlament in Venezuela gestürmt. Dutzende teils vermummte Angreifer mit Stöcken drangen in die Gärten des Parlaments in Caracas ein und warfen Feuerwerkskörper, wie AFP-Journalisten beobachteten. Die Abgeordneten hielten gerade eine Sondersitzung zum Unabhängigkeitstag ab.

*DJ US/ISM New York: Business Index Juni 55,5 (Mai: 46,7)

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 5 Wochen Juni +2,5% gg Vorjahr

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 5 Wochen Juni +0,7% gg Mai

