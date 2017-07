Dalian, China (ots/PRNewswire) - Die neuesten Vorzeigemodelle, der GA8 und GS8 des führenden chinesischen Autoherstellers, GAC Motor, wurden auf der 2017 Summer Davos, der 11. Jahrestagung der New Champions vorgestellt, die in Dalian, China, stattfand. Die Tatsache, dass die Organisatoren der Veranstaltung Fahrzeuge von GAC wählten, unterstreicht deren herausragende Qualität, die auf den intelligenten Produktionsprozess des Unternehmens zurückzuführen ist.



Mit dem Thema "Achieving Inclusive Growth in the Fourth Industrial Revolution" [Inklusives Wachstum in der vierten industriellen Revolution erzielen] konzentrierte sich das Forum auf die vierte industrielle Revolution, welche die Art und Weise, wie Menschen leben, arbeiten und interagieren, mithilfe intelligenter Produktionstechnologien tief greifend verändern wird.



"Die Vorstellung von GAC Motor auf der 2017 Summer Davos ist eine Bestätigung der harten Arbeit, die in das Design und den Bau von Fahrzeugen investiert wurde, welche die höchsten Standards bei Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit erfüllen", sagte Yu Jun, President von GAC Motor.



Der GA8 ist eine Luxuslimousine, die seit der Einführung der High-End-Strategie bei GAC Motor auf der C-Level-Plattform aufbaut. Der GS8 war auf der, während des Forums von GAC Motor veranstalteten "Guangzhou Night" ein weiteres Vorzeigemodell. Er ist ein 7-sitziger Luxus-SUV mit integrierten, fortschrittlichen, intelligenten Verbindungstechnologien und ein Beweis für die herausragenden Produktionsstandards von GAC Motor. Das Fahrzeug erhielt im (China-New Car Assessment Program C-NCAP) eine Fünfsterneeinstufung, die höchste unter allen mittelgroßen SUVs, die seit 2015 auf dem chinesischen Markt verfügbar sind.



Weitere Highlights der "Guangzhou Night" waren der fünfsitzige SUV GS7 von GAC Motor, der von der New York Times als "Ein Blockbuster SUV der neuen Generation" bezeichnet wurde, und das erste reine Elektrofahrzeug, der GE3, der ein freundliches und intelligentes Fahrerlebnis zum Ziel hat. Hochkarätige Gäste aus verschiedenen Ländern waren von der hervorragenden Verarbeitung und dem Innovationsstandard der Weltklasse von GAC Motor tief beeindruckt.



GAC Motor ist die am schnellsten wachsende chinesische Automarke und hat den Durchbruch im High-End-Markt erzielt. Durch die Teilnahme an verschiedenen hochkarätigen Veranstaltungen, wie z. B. dem Nationalen Volkskongress und der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes (NPC & CPPCC), der Chinesischen internationalen Investitions- und Handelsmesse (CIFIT) Xiamen und der China Attractions Expo (CAE Expo) hat das Unternehmen seine Fahrzeuge einem breiteren weltweiten Publikum näher gebracht.



"Unsere Strategie für das kommende Zeitalter der intelligenten Produktion ist die Verfolgung des Quality First-Prinzips und eines innovationsgestützten Entwicklungspfades", führte Yu an. "Wir werden unsere unabhängige Innovation fortsetzen und gleichzeitig strategische Allianzen mit ähnlichen Unternehmen eingehen, um Win-Win-Situationen zu schaffen."



GAC Motor plant eine intelligenten Fabrik für die Umsetzung von intelligenter Fertigung, intelligenter Logistik, intelligentem Produktionsmanagement und eines intelligenten Kontrollzentrums. Seine selbst entwickelte Cross-Platform Modular Architecture (CPMA) verkörpert die High-End-Positionierung von GAC Motor, das Quality First-Prinzip und die innovationsgestützte Strategie auf dem Weg zu Industrie 4.0 Fähigkeiten.



"Wir untersuchen kreative Fertigungsmethoden, die auf maßgeschneiderte und intelligente Produkte und Dienstleistungen angewendet werden können", fuhr Yu fort. "Wir werden ebenfalls ein innovatives Geschäftsmodell einführen, das auf dem Internet der Dinge aufbaut. Das Unternehmen wird sich von einem, das nur produziert, in eines verwandeln, das kreatives Design von chinesischer Fertigung bis hin zu weltweiter, intelligenter Fertigung verwendet."



Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit hat GAC Motor den Schwerpunkt auf die ausgeglichene Entwicklung von SUVs, Limousinen ebenso wie Modelle mit neuer Energie gelegt und im Jahr 2017 beeindruckende Ergebnisse erzielt. Das Unternehmen hat in diesem Jahr sein erstes, selbst entwickeltes Elektrofahrzeug, den GE3, sowie eine hybride Plug-in-Limousine, den GA3S PHEV, und den Plug-in-SUV, GS4 PHEV, auf den Markt gebracht.



"Wir haben großen Respekt und Hochachtung vor dem Markt. Im Bereich der neuen Energie ist die beste Lösung nicht ein bestimmtes Ergebnis vorzuschreiben, sondern gleichzeitig zu experimentieren und verschiedene Pfade zu untersuchen und die letzte Wahl dem Markt zu überlassen", erklärte Yu im Juni während des Michelin Movin'On, dem weltweiten Gipfeltreffen für nachhaltige Mobilität in Montreal, Kanada, in Zusammenhang mit GAC Motor und der weltweiten Automobilindustrie hinsichtlich der zukunftsgerichteten Strategien des Unternehmens bei der Entwicklung nachhaltiger Mobilität.



Mit seiner umfassenden Produktlinie und der laufend zunehmenden Wettbewerbsfähigkeit konnte GAC Motor in den ersten sechs Monaten 2017 bereits über 250.878 Fahrzeuge verkaufen. Dies entspricht einer Steigerung um 57 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ist erheblich höher als die durchschnittliche Wachstumsrate der Branche in der Nebensaison. Das Verkaufsziel des Unternehmens im Jahr 2017 sind 500.000 Fahrzeuge.



Über GAC Motor



GAC Motor ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group und entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. Das Unternehmen erzielte 2016 ein Wachstum von 96 Prozent, das höchste aller chinesischen Marken in diesem Zeitraum. GAC nimmt bereits im vierten Jahr in Folge den Spitzenplatz in der 2016 China Initial Quality Study von J.D. Power Asia Pacific unter allen chinesischen Marken ein und den 5. Platz unter allen weltweiten Marken.



OTS: GAC MOTOR newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113806 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113806.rss2



Pressekontakt:



Sukie Wong +86-186-8058-2829 sukie_gacmotor@126.com Taki Jiang +86-134-5028-4242 takijiang@126.com Foto - http://mma.prnewswire.com/media/530465/Zeng_Qinghong_Chairman_ of_GAC_Group.jpg Foto - http://mma.prnewswire.com/media/530466/GAC_Motor.jpg Foto - http://mma.prnewswire.com/media/530467/GAC_Motor_GS7.jpg