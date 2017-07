Der in den Niederlanden ansässige Mobilfunkanbieter erwirbt den Zahlungsdienstleister Docdata Payments von seinem amerikanischen Eigentümer Ingram Micro. Der Vertrag wurde am Montag von beiden Parteien unterzeichnet.

Docdata Payments (www.docdatapayments.com) wickelt Zahlungen für europäische Unternehmen hauptsächlich aus den Niederlanden, Luxemburg und Belgien ab. Die 35 Mitarbeiter werden von CM (cm.com) übernommen.

Jeroen van Glabbeek, CEO von CM, erläuterte: "CM Payments hat in den vergangenen Jahren beträchtliche Summen in Technologie investiert. Diese wie auch zukünftige Übernahmen ermöglichen uns eine nachhaltige Expansion; das Transaktionsvolumen ist inzwischen auf eine halbe Milliarde Euro pro Jahr gestiegen. Mit der Übernahme von Docdata Payments hat CM Payments als Zahlungsinstitut erheblich an Wert gewonnen. Neben einem großen und breit gefächerten Kundenportfolio verfügt Docdata Payments auch über eine umfassende Infrastruktur mit zahlreichen Arbeitssprachen und Währungen. CM seinerseits bietet erhebliche Vorteile mit einer eigenen Infrastruktur, den Online-Identifizierungsmethoden wie beispielsweise Digital Identity Service Provider und eigenem Netzwerk."

Michiel Alting von Geusau, Vice President von Ingram Micro und President of Docdata, ergänzte: "Voraussetzung für den unternehmerischen Erfolg ist eine klare Fokussierung. Das gilt auch für Docdata Payments. Wir möchten diese Fokussierung von Docdata Payments bei CM unterstützen, denn mit uns als Partner werden die Expertise und Innovationskraft von Docdata Payments optimal genutzt. Deshalb freuen wir uns über CM als Akquisitionspartner und wünschen den Mitarbeitern von Docdata Payments viel Erfolg. Wir möchten ihnen außerdem für ihr Engagement in den vergangenen Jahren danken."

Stefan Verbaarschott, Managing Director von Docdata Payments, kommentierte: "Einerseits wird die starke Partnerschaft mit den Ingram Micro-Unternehmen in Europa fortgesetzt, andererseits ist die Eingliederung von Docdata Payments in die CM-Familie entscheidend für das angestrebte Wachstum des Unternehmens. Ein wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass das Unternehmen wieder an holländische Aktionäre geht und damit Zugang zu den erforderlichen Ressourcen hat."

"Es war beruhigend, dass sich die Ziele von CM hinsichtlich des Zahlungsverkehrs mit dem renommierten Zahlungsdienstleister CM Payments von Anfang perfekt mit dem Wissen und den Kompetenzen von Docdata Payments deckten. Abgesehen davon harmonierten auch die Unternehmenskulturen beider Institutionen", erklärte Verbaarschott.

Das Technologieunternehmen CM wurde 1999 gegründet. CM bietet seinen über 25.000 Kunden weltweit Lösungen für geschäftskritische Kommunikation, Kundeninteraktion, Marketingkampagnen und Transaktionen. CM ist ein Pionier im Bereich des mobilen Messaging- und Zahlungsverkehrs und Innovator bei der Entwicklung von Apps.

Neben Niederlassungen in London und Paris sowie der Unternehmenszentrale in Breda unterhält CM Zweigstellen in Kapstadt, Hongkong, Shanghai, Shenzhen, Tokio, Frankfurt, Brüssel und Den Haag. Die Plattform von CM basiert auf einer im eigenen Unternehmen entwickelten, redundanten Infrastruktur, die auch Rechenzentren sowie ein quer durch Nordeuropa verlaufendes Glasfasernetzwerk umfasst und rund um die Uhr vom Network Operations Center betreut wird.

https://www.cm.com

Docdata Payments ist seit 1999 als internationaler Zahlungsdienstleister für Unternehmen und Organisationen tätig, die Omnichannel-Zahlungslösungen nutzen. Die Dienste des Unternehmens gewährleisten eine sichere, schnelle und fehlerfreie Zahlungsabwicklung, von der Bestellung bis hin zum Zahlungseingang beim Webshop und der korrekten Bearbeitung durch die Buchhaltung.

https://www.docdatapayments.com/

