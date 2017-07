Mannheimer Morgen zum Luxemburger Piloten-Urteil Überschrift: Fehlender Respekt Flugsicherheit hängt nicht nur vom Alter ab. Wer lange im Dienst ist, hat auch entsprechende Erfahrung - eigentlich ein Pluspunkt für die Gewährleistung der Sicherheit. Dennoch ist nachgewiesen, dass Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit in der Regel mit zunehmendem Alter abnehmen. Die Grenze von 65 ist deshalb ein wichtiges und sinnvolles Instrument, um unnötige Risiken zu vermeiden. Trotzdem gilt es, auch das Prinzip der Nichtdiskriminierung zu berücksichtigen. Statt âEURzausgemusterte' Piloten nach Hause zu schicken, können sie ihr wertvolles Wissen und ihre Erfahrung an junge Menschen im Cockpit weitergeben. Die Lufthansa hat sich schon einmal eine Klatsche des Europäischen Gerichtshofs eingefangen, als sie Piloten bereits mit 60 zwangsweise in die Rente schicken wollte. Doch aus dem damaligen Fall hat die Airline offenbar nichts gelernt. Bleibt zu hoffen, dass das gestrige Urteil zum Umdenken in der Fluggesellschaft führt und ein solch harsches Vorgehen in Zukunft ausbleibt. Denn eines ließ sie im vorliegenden Fall vermissen: Respekt für die getane Arbeit des Piloten. Nach jahrelangem Dienst sollte das eigentlich eine Selbstverständlichkeit des Arbeitgebers sein. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2017 13:07 ET (17:07 GMT)