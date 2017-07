Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am zweiten Messetag hat sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller auf der Modemesse Panorama Berlin einen Überblick über die Kollektionen der Frühjahr/Sommer 2018 Saison verschafft. Dabei hob er die Bedeutung des Modestandorts Berlin hervor: "Das Berliner Freiheitsgefühl spiegelt sich auch in der Berliner Mode wider - alltäglich auf den Straßen und insbesondere auf den Laufstegen der Fashion Week. Die Modemetropole Berlin zieht seit Jahren erfolgreich große Unternehmen, Modemacherinnen und Modemacher, oder die es noch werden wollen, an. Wir haben in der Hauptstadt die höchste Dichte an Modeunternehmen deutschlandweit, eine große Auswahl an Studiengängen im Modebereich und eine Vielzahl von Freiräumen für Kreativschaffende."



In der Berliner Wirtschaft ist das Geschäft mit der Mode mit rund 2.500 Unternehmen, Jahresumsätzen von knapp vier Milliarden Euro und mehr als 20.000 Beschäftigten ein wichtiger Faktor.



Seit ihrer Premiere im Januar 2013 hat sich die Leitmesse der Berlin Fashion Week als feste Größe im internationalen Trade-Show-Kalender etabliert und zählt heute zu den größten Modemessen Europas. Vom 4. bis 6. Juli präsentieren über 700 Aussteller (Modemarken) auf 45.000 Quadratmetern Hallenfläche relevante und marktstarke Brands der Frühjahr/Sommer 2018 Saison. Die Veranstalter der Panorama Berlin erwarten über 50.000 Besuchern aus 96 Nationen auf dem Berliner Messegelände.



Die Panorama Berlin ist eine Gemeinschaftsproduktion der Panorama Fashion Fair Berlin GmbH unter Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Jörg Wichmann und der Messe Berlin GmbH.



Weitere Informationen:



Panorama Fashion Fair Berlin GmbH, Ralf Strotmeier, Communication Manager, Tel +49.30.20 88 91 339, Mail: r.strotmeier@panorama-berlin.com, www.panorama-berlin.com



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: Messe Berlin GmbH Wolfgang Rogall PR Manager Pressereferent Messedamm 22 14055 Berlin Tel.: +4930 3038-2218 Fax: +4930 3038-2287 rogall@messe-berlin.de