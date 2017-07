Nach Ablauf des Ultimatums gegen Katar, drohen dem Golfemirat vorerst keine neuen Sanktionen. Trotzdem schwelt der Konflikt weiter. Es braucht die Vermittlung des einzigen Landes, auf das die Konfliktparteien noch hören.

Al-Dschasira läuft noch. Das sagt insofern etwas über den Stand der Katar-Krise, als dass das Emirat jedenfalls nicht eingeknickt ist. Unter Saudi-Arabien und seinen Verbündeten, die die kleine, aber reiche Halbinsel mit einer Blockade auf Linie bringen wollten. Sie verlangten die Abschaltung des Senders aus Doha bis Mittwochmorgen. Katar lehnte diese und auch zwölf andere weitreichende Forderungen offensichtlich ab. Das Ultimatum verstrich. Die Antwort des saudischen Bündnisses am Mittwoch in Kairo jedoch überrascht: "Wir haben uns entschieden, die Situation weiterhin eng zu verfolgen", sagt der ägyptische Außenminister Sameh Schukri.

Keine neuen Sanktionen. Keine Eskalation. Aber offenbar Meinungsverschiedenheiten hinter den Kulissen. Als die Außenminister von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Ägypten am Mittwochabend unter den Kronleuchter im Tahrir-Palast am Nil treten, waren sie schon mehr als drei Stunden überfällig, um der versammelten arabischen Presse dann mit leeren Händen gegenüberzustehen. Bröckelt die Anti-Katar-Allianz etwa? Klar ist zumindest, dass eine Lösung in der Krise noch immer weit entfernt ist. Der Konflikt schwelt weiter.

Inwiefern Bundesaußenminister Sigmar Gabriel Einfluss auf die Entscheidung hatte, ist dabei unklar. Er hatte sich bei einem Besuch am Golf in den vergangenen Tagen um Entspannung bemüht. Die Reise des SPD-Politikers folgte auf ein einschneidendes Ereignis Anfang Juni. Da begann mit den ersten Meldungen ...

