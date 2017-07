Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die jüngsten Raketentests in Nordkorea scharf kritisiert und sie unter anderem als völkerrechtswidrig bezeichnet. "Wir sehen, dass von Nordkorea eine große Gefahr für den Weltfrieden ausgeht", sagte Merkel am Mittwochabend beim Besuch des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in in Berlin.

Südkorea müsse seine Politik in einem schwierigen Umfeld gestalten, sagte Merkel (CDU) und bot dem Präsidenten gleichzeitig die Unterstützung Deutschlands an. Man müsse darüber reden, "wie wir hier am besten reagieren, wie wir den Druck aufrecht erhalten können, wie wir die Sanktionen weiter erhöhen können". Dies sei der Bundesregierung "ein Herzensanliegen". Deutschland stehe an der Seite der südkoreanischen Bevölkerung, "wenn es darum geht, klar zu zeigen, dass wir gegen das Raketenprogramm, dass wir gegen die atomare Bewaffnung sind und dass wir uns gemeinsam für den Frieden einsetzen".

"Große Bedrohung"

Moon Jae-in nannte die Raketentests in Nordkorea "eine große Bedrohung und Provokation" für sein Land und die ganze Welt. Nordkorea müsse damit sofort aufhören, sagte der Präsident und sprach sich ebenfalls für schärfere Sanktionen aus. Er werde beim G20-Gipfel in Hamburg mit verschiedenen Regierungschefs über das Thema sprechen. Es müsse aber darum gehen, die Nordkorea-Frage friedlich zu lösen, betonte Moon Jae-in.

Nordkorea hatte am Dienstag verkündet, es habe in einem "historischen Durchbruch" erfolgreich eine ballistische Interkontinentalrakete des Typs Hwasong-14 getestet. Diese sei in der Lage, "jeden Ort weltweit zu erreichen". Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Mittwoch, die Rakete könnt mit einem "großen Atomsprengkopf" bestückt werden. Die USA bestätigten den Test und nannten ihn "eine neue Eskalation der Bedrohung".

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2017 13:35 ET (17:35 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.