H.I.G. WhiteHorse, die auf Fremdkapitalfinanzierungen spezialisierte Tochtergesellschaft der global tätigen Beteiligungsgesellschaft H.I.G. Capital, hat zusammen mit Tikehau Capital €85 Millionen in Schuldverschreibungen der von Alpha Private Equity kontrollierten Savio-Gruppe investiert. Die Savio-Gruppe mit Sitz in Pordenone, Italien, ist weltweit führend in der Herstellung von Maschinen und Qualitätskontrollsystemen für die Textilindustrie.

Guido Lorenzi, Direktor bei H.I.G. WhiteHorse in Mailand, sagte: "Diese Transaktion bekräftigt das Engagement von H.I.G. WhiteHorse, führende Unternehmen in Italien zu unterstützen, sowie die Fähigkeit, in dem für uns sehr attraktiven italienischen Markt proprietäre Transaktionen zu generieren. Wir freuen uns, die nächste Entwicklungsstufe der Savio-Gruppe begleiten zu dürfen."

Über die Savio Group

Die Savio-Gruppe ist weltweit führend im Bereich der Garnveredelungsmaschinen und in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von automatischen Wicklern, Qualitätskontrollgeräten, Rotorspinnrahmen und elektronischen Baugruppen. Neben dem Hauptsitz in Pordenone werden weitere Werke in Italien, China, Indien, Belgien, Deutschland und der Schweiz unterhalten.

Vor über einem Jahrhundert gegründet, entwickelte sich die Savio-Gruppe durch intensive Forschung und Entwicklung, höchste Fertigungsflexibilität und hohe Qualitätsstandards zu ihrer heutigen Größe. Ihre globale Präsenz, hohe Flexibilität und Produktionsstandards sind die wichtigsten strategischen Vorteile, durch die die Firmengruppe kontinuierlich ihre Führungsrolle in ihrem Segment ausbauen und festigen konnte.

Über Alpha Private Equity

Alpha ist ein führendes Investmenthaus mit Fokus auf den Mittelstand in Kontinentaleuropa. Durch den einzigartigen und differenzierten Investmentansatz konnte Alpha über die letzten Jahre und Konjunkturzyklen hinweg sehr gute Ergebnisse für seine Investoren erzielen. Dank der guten Reputation und des umfangreichen Netzwerks investiert Alpha überwiegend im Rahmen von Nachfolgesituationen in Familienunternehmen. Alpha verfügt über ein sehr erfahrenes Team von 32 Mitarbeitern in sechs Büros.

Über H.I.G. WhiteHorse

H.I.G. WhiteHorse, eine Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital, konzentriert sich auf die Bereitstellung von Fremdkapitalfinanzierungen für mittelständische Unternehmen in Europa und den USA. Das umfangreiche Produktportfolio von H.I.G. WhiteHorse umfasst vor- und nachrangige Kredite sowohl für Re- und Wachstumsfinanzierungen als auch für Akquisitionen, Buy-Outs oder Kapitalerhöhungen. Die ausgereichten Kreditlinien für Unternehmen mit Umsätzen ab €40 Millionen bewegen sich üblicherweise zwischen €10 und €75 Millionen. Weitere Informationen unter www.higwhitehorse.com.

Über H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von €20 Mrd.* Sitz der Gesellschaft ist Miami, Niederlassungen befinden sich in den USA in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta sowie international in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro und Mexiko Stadt. H.I.G. ist auf Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen in kleine und mittelgroße Unternehmen spezialisiert und verfolgt einen flexiblen Investmentansatz, der auf operative Verbesserungen und Wertschöpfung abzielt:

1. H.I.G. Eigenkapital-Fonds investieren in Management Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs von profitablen sowie sich in einer Umbruchphase befindenden Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

2. H.I.G. Fremdkapital-Fonds investieren bei Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen in vor- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen sowohl im Primär- als auch im Sekundärmarkt. H.I.G. WhiteHorse ist führender Manager von Collateralized Debt Obligations (CLOs) und unterhält eine börsennotierte Business Development Company (WhiteHorse Finance).

3. H.I.G.-Real-Estate-Fonds investieren in value-added Immobilien, die von einem verbesserten Anlagemanagement profitieren können.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 200 Unternehmen weltweit investiert. Zum aktuellen Portfolio der H.I.G. Gruppe gehören über 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als €22 Mrd. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G. Website unter www.higcapital.com.

Auf Basis der von H.I.G. und ihren Tochtergesellschaften verwalteten Gesamtkapitalzusagen.

