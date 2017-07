Auf einer kleinen thailändischen Insel kommen seit Jahren Touristen unter merkwürdigen Umständen ums Leben. Unser Korrespondent bekam die dunkle Seite des tropischen Paradieses bereits vor Jahren vorgeführt.

Ich war gerade einmal 25 Jahre alt und hatte das Paradies gefunden. Im Schatten der Palmen auf der thailändischen Insel Koh Tao beobachtete ich die Fischerboote vor der Küste. Fast jeden Tag fuhr ich selbst hinaus aufs Meer und tauchte zu Korallenriffen 30 Meter unter der Wasseroberfläche. Einmal schwamm eine Meeresschildkröte nur ein paar Zentimeter vor meinem Gesicht vorbei - ein unvergesslicher Glücksmoment. In den Nächten feierte ich mit anderen Rucksacktouristen in der Fishbowl Bar, oft bis die Sonne wieder aufging.

Doch dieser Ort, an dem man so herrlich unbeschwert leben konnte, zeigte mir schon damals seine dunkle Seite. Die Mitarbeiter der größten Tauchschule auf der Insel erzählten mir von ihrem früheren Chef, Virat Asavachin, der von einer maskierten Person am helllichten Tag mit sechs Kugeln erschossen worden war. Gerüchte von mafiösen Strukturen auf der Insel machten daraufhin die Runde. Festnahmen gab es in dem Fall nie. Die Touristen strömten weiter ohne Bedenken auf die tropische Insel - bis offensichtlich wurde, dass Virat nicht der letzte war, der in dem Paradies unter unklaren Umständen sein Leben verlor.

Seit drei Jahren kommt die nur ...

