Ein G 20-Tre?en ist an sich ja nichts Ungewöhnliches. Und dass man dort Entscheidungen tri?t, die den Lauf der Welt verändern, ist nicht zu erwarten. Trotzdem, die Investoren sehen diesem Tre?en Ende der Woche mit Unruhe entgegen. Denn im Zuge dieser beiden Tage werden sich, zumindest ist das so angedacht, Wladimir Putin und Donald Trump erstmal zu einem persönlichen Gespräch tre?en. Eine Situation, die allerhand politischen Sprengsto? beinhaltet.

Trump vs. Putin - Tauwetter oder Eiszeit?

Denn wie sich das Verhältnis zwischen diesen beiden so unterschiedlichen Machtmenschen gestaltet, wird Ein?uss auf die Geopolitik haben - nicht nur kurzfristig. Tauwetter oder Eiszeit, diese Frage kann sich an diesem Wochenende klären und wird auch die Weltwirtschaft nicht ohne Eindruck lassen. Und dort haben wir mittlerweile ohnehin eine Situation, an der sich, was die Perspektiven der großen Wirtschaftsräume ebenso wie die der Entwicklung der Umsätze und Gewinne der Unternehmen angeht, die Spreu vom Weizen trennen dürfte. Denn:

Es wurden an den Märkten reichlich Vorschusslorbeeren verteilt: Was den Erfolg der rigorosen Niedrigzinspolitik ...

