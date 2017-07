Berlin (ots) - Das neuerdings unter dem Namen Futurium firmierende Haus der Zukunft soll am 16. September erstmals für die Öffentlichkeit geöffnet werden.



Das in Nähe des Hauptbahnhofs gelegene Gebäude soll der Diskussion und Präsentation von Zukunftsthemen dienen. Im Mittelpunkt wird eine Ausstellung stehen, die sich nach Auskunft von Futurium-Direktor Stefan Brandt "um drei Dimensionen unseres künftigen Lebens dreht: Nämlich um unser Verhältnis zur Technik, unser Verhältnis zur Kultur, und unser Verhältnis zu uns selbst, also zur Gesellschaft".



Brandt, der erst im Juni zum Futurium gewechselt ist, strebt für das aus Bundesmitteln finanzierte Haus "ein proaktives Verhältnis zu Politik und Gesellschaft" an. Man werde nicht verlängerter Arm von irgendwem sein. Man wolle mit dem feedback, das die Besucher auf Ausstellungen und Programm geben, zurückstrahlen auf Politik und Gesellschaft.



