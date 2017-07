Der italienische Innenminister will seinen EU-Amtskollegen in Tallinn Regeln für private Seenotretter im Mittelmeer vorstellen. Das Hauptproblem des Landes in der Flüchtlingskrise löst sich damit jedoch nicht.

In der Flüchtlingskrise will die italienische Regierung einem Zeitungsbericht zufolge ihre Häfen für unkooperative Rettungsorganisationen sperren. Beim EU-Innenministertreffen am Donnerstag im estnischen Tallinn will Italiens Ressortchef Marco Minniti einen Verhaltenskodex vorstellen, dem Hilfsorganisationen zustimmen sollen, wie die Zeitung "Die Welt" am Mittwoch online berichtete.

In Tallinn will Minniti auch darauf dringen, dass die EU-Partner Italien deutlich mehr gerettete Migranten abnehmen. Es könne nicht sein, dass sich Schiffe aus zahlreichen Ländern an Rettungen im Mittelmeer beteiligten, aber die Aufnahme auf ein einziges Land entfalle, sagte Minniti am Mittwoch vor Abgeordneten im Parlament.

Die italienische Regierung will laut "Welt" die Zustimmung zum Verhaltenskodex zur Voraussetzung für das Anfahren italienischer Häfen machen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...