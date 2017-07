Von Nick Timiraos

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Währungshüter wollen mit dem langsamen Abbau der Fed-Bilanz beginnen. Bei ihrer Sitzung am 13. und 14. Juni haben sie über den genauen Zeitpunkt für den Start der Umsetzung ihrer Pläne debattiert, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht.

Einige argumentierten, die Fed sei ausreichend vorbereitet, um bald mit dem Abbau zu beginnen. Der Prozess könne in einigen Monaten starten, die Öffentlichkeit sei bereits darauf vorbereitet. Andere wiederum mahnten zu mehr Geduld. Sie wollen noch auf ausreichende Beweise dafür warten, dass die Inflation weiter anzieht. Diese hatte sich zuletzt abgeschwächt. Die meisten Fed-Vertreter sehen keinen Anlass zur Beunruhigung. Einige Teilnehmer jedoch brachten laut Protokoll ihre Sorge zum Ausdruck, dass sich die Entwicklung in Richtung des Fed-Ziels von 2 Prozent verlangsamt habe und die Schwäche anhalten könnte.

Bei der Sitzung im Juni hatte die US-Notenbank den Leitzins erneut erhöht, und zwar um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent. Außerdem fassten die Währungshüter um Fed-Chefin Janet Yellen einen Abbau der im Zuge der Finanzkrise auf 4,5 Billionen Dollar angeschwollenen Bilanz ins Auge. Der Startschuss dazu soll noch in diesem Jahr fallen. Die Fed hat bereits dargelegt, wie sie konkret den Bestand an Staatsanleihen allmählich senken will.

So sollen auslaufende Papiere stufenweise nicht mehr ersetzt werden. Um mit dem Abbau des Portfolios zu beginnen, wird die Fed zunächst 6 Milliarden Dollar pro Monat weniger in den Kauf von Staatsanleihen reinvestieren. Im Fall verbriefter Hypotheken sind es 4 Milliarden Dollar weniger. Diese Beträge werden dann alle drei Monate erhöht, bis eine monatliche Obergrenze von 30 Milliarden Dollar bei Staatsanleihen und von 20 Milliarden Dollar bei Hypotheken erreicht ist.

