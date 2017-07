FRANKFURT (dpa-AFX) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst vom 05.07.2017

ADIDAS

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Adidas von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 165 auf 210 Euro angehoben. Analyst Erwan Rambourg stockte seine Schätzungen für die Herzogenauracher auf. Die Umsatzaussichten seien stark und Profitabilitätssteigerungen gut absehbar, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch. Zudem lobte er die Glaubwürdigkeit des Managements.

AIR FRANCE-KLM

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Air France-KLM vor Zahlen für das zweite Quartal von 4,60 auf 10,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Fluggesellschaft äußere sich üblicherweise nicht konkret zum operativen Ergebnis (Ebit), doch die Anleger dürften auf positive Aussagen hoffen, schrieb Analyst Anand Date in einer Studie vom Mittwoch. Ungeachtet kurzfristig positiver Geschäftstrends stehe Air France-KLM aber innerhalb der Branche strukturell am meisten unter Druck.

BARCLAYS

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Barclays vor den Ergebnissen des zweiten Quartal von 185 auf 180 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Piers Brown blieb in einer Studie vom Mittwoch zurückhaltend. Es gebe einige Bereiche, in denen die Briten enttäuschen könnten - insbesondere die Eigenkapitalrendite (ROTE). Es werde schwieriger, auf eine solidere Kernkapitalquote zu kommen.

COMPUGROUP MEDICAL

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Compugroup von 50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Software-Anbieters sei einer seiner 6 "Top Picks" aus Deutschland und Österreich für das zweite Halbjahr, schrieb Analyst Jörg-Andre Finke in einer Studie vom Mittwoch. Das Unternehmen sollte von der deutschlandweiten Einführung der elektronischen Gesundheitskarte profitieren. Das temporäre Monopol für die dafür nötige technische Ausrüstung und die geplanten Kostenerstattungen könnten für einen besser als erwarteten Start sorgen und die Aktie weiter aufwerten lassen.

EASYJET

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Easyjet vor Zahlen für das dritte Geschäftsquartal von 1200 auf 1290 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er sei für den Vorsteuergewinn der Billigfluggesellschaft optimistischer als der Markt und hebe zudem seine diesbezügliche Schätzung für das kommende Jahr an, schrieb Analyst Anand Date in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings blieben die Unsicherheiten hoch.

GLAXOSMITHKLINE

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat GlaxoSmithKline von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 1700 Pence gesenkt. Er habe seine Prognosen für das Gemeinschaftsunternehmen ViiV des britischen Pharmakonzerns mit US-Konkurrent Pfizer und dementsprechend auch die Gewinnschätzungen nach unten revidiert, schrieb Analyst Andrew Baum in einer Studie vom Mittwoch. Der Markt unterschätze die nachlassende Dynamik im Markt für HIV-Medikamente. Der Experte bevorzugt die zum Kauf empfohlenen Aktien der Konkurrenten AstraZeneca, Roche, Bayer, Bristol-Myers Squibb und Eli Lilly.

LUFTHANSA AG

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Lufthansa vor Zahlen für das zweite Quartal von 12,70 auf 14,90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Nachdem die Fluggesellschaft innerhalb der Branche zuletzt am lautesten von Signalen für eine verbesserte Geschäfts- und Preisentwicklung gesprochen habe, dürften die Anleger nun eine Anhebung des Jahresziels für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) erwarten, schrieb Analyst Anand Date in einer Studie vom Mittwoch. Billigfluggesellschaften dürften die Lufthansa weiter aggressiv auf ihren Heimatmärkten attackieren, und die eigene Billigtochter Eurowings müsse ihre Wettbewerbsfähigkeit bezüglich der Kosten noch beweisen.

LVMH

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH vor Halbjahreszahlen von 235 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Luxusgüterkonzern dürfte starke Resultate vorlegen, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer vom Mittwoch. Der Umsatz dürfte im zweiten Quartal aus eigener Kraft um 9 Prozent sowie unbereinigt um 11 Prozent gestiegen sein. Die Analystin hob ihre Gewinnerwartungen an.

RYANAIR HLDGS

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Ryanair vor Zahlen für das erste Geschäftsquartal von 17,60 auf 18,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die irische Billigfluggesellschaft bleibe einer der langfristigen strukturellen Gewinner in der Branche, schrieb Analyst Anand Date in einer Studie vom Mittwoch. Er sei für den Vorsteuergewinn des Geschäftsjahres etwas optimistischer als der Markt und das Unternehmen.

SALZGITTER AG

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Salzgitter AG nach der starken Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, aber den fairen Wert auf 40 Euro belassen. Er rechne nach dem starken ersten Quartal im zweiten mit einem Gewinnrückgang des Stahlkonzerns, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Mittwoch. Salzgitter könnte zwar die Untergrenze der Jahresergebnis-Zielspanne etwas anheben. Nach dem jüngsten Kursanstieg habe die Aktie aber nur noch ein Potenzial von weniger als 10 Prozent.

STADA ARZNEIMITTEL AG

FRANKFURT - Die Commerzbank hat die Einstufung für Stada nach der Umbesetzung der Unternehmensspitze des Arzneimittelherstellers auf "Hold" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Schritt erhöhe die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Übernahmeofferte der Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Mittwoch.

SUEDZUCKER

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker angesichts eines erwarteten Produktionsüberschusses auf dem Weltzuckermarkt von 27,00 auf 21,50 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Heinz Müller in seiner Studie vom Mittwoch angesichts des Kurspotenzials aber auf "Kaufen". Aufgrund der zu erwartenden größeren Schwankungen des Zuckerpreises und den damit verbundenen höheren Risiken erhöhte der Experte bei der Berechnung des fairen Wertes die Risikoeinschätzung.

WORLDPAY

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat die Aktie des Zahlungsabwicklers Worldpay von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 327 auf 450 Pence angehoben. Mit dem Konkurrenten Vantiv und der Bank JPMorgan seien nun endlich mögliche Interessenten aus den USA aufgetaucht, schrieb Analyst Jean Beaubois in einer Studie vom Mittwoch. Die Nachricht überrasche ihn nicht, da er Worldpay schon vorher als perfektes Übernahmeziel für einen US-Käufer gesehen habe. Es könnten noch weitere Bieter wie Global Collect, First Data, PayPal oder Apple auf den Plan treten. Das neue Kursziel für den Wirecard-Rivalen entspricht seinen Erwartungen für die Höhe möglicher weiterer Offerten.

