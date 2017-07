München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



IN DER ERZIEHUNG GIBT ES KEIN RICHTIG ODER FALSCH. ES GIBT NUR FALSCH.



Das Pubertier ist los! Am gestrigen Abend feierte DAS PUBERTIER - DER FILM seine Weltpremiere im Mathäser Filmpalast in München. Neben Regisseur und Drehbuchautor Leander Haußmann, Bestsellerautor Jan Weiler, Produzent Günter Rohrbach und den Executive Producern Martin Moszkowicz und Oliver Berben waren auch die Darsteller Jan Josef Liefers, Heike Makatsch, Harriet Herbig-Matten, Detlev Buck, Monika Gruber, Justus von Dohnányi und Elyas M'Barek gekommen und freuten sich, ihren Film gemeinsam zu präsentieren. Cast und Crew wurden nach der Vorstellung für den wunderbaren Einblick in die Pubertier-Welt und für 90 Minuten fantastischen Kinospaß gefeiert.



Hier geht's zum Premierenclip: https://www.youtube.com/watch?v=iFAJPRbCuqE



Das Premierenpublikum - darunter die prominenten Gäste Fußballnationalspieler Thomas Müller und seine Frau Lisa, Fußballprofi Claudio Pizarro, Doreen Dietel, Martin Krug, Regisseur Hans Steinbichler und die Hahnertwins Anna und Lisa - zeigte sich rundherum begeistert von Leander Haußmanns Interpretation von Jan Weilers "Spiegel"-Bestseller und ließ sich von der amüsanten Komödie über muffelige, maulfaule Pubertierende und ihre nicht minder peinlichen Eltern mitreißen.



KINOSTART: 6. Juli 2017 im Verleih der Constantin Film



Darsteller: Jan Josef Liefers, Heike Makatsch, Harriet Herbig-Matten, Detlev Buck, Monika Gruber, Justus von Dohnányi, Luise Kinseher, Waldemar Kobus u.v.m. Produzent: Günter Rohrbach Co-Produzent: Stefan Gärtner Executive Producer: Martin Moszkowicz, Oliver Berben Herstellungsleitung: Christine Rothe Drehbuch: Leander Haußmann mit Jan Weiler, nach dem gleichnamigen Buch von Jan Weiler Regie: Leander Haußmann



Inhalt: Sie war lieb, sie war niedlich. Doch kurz vor ihrem 14. Geburtstag mutiert Papas kleine Prinzessin zum bockigen Pubertier. Der Journalist Hannes Wenger (JAN JOSEF LIEFERS) gönnt sich eine berufliche Auszeit, um Tochter Carla (HARRIET HERBIG-MATTEN) in dieser schwierigen Lebensphase zu erziehen und von Alkohol, Jungs und anderen Verlockungen fernzuhalten. Das ist leichter gesagt als getan, denn seine Frau Sara (HEIKE MAKATSCH) geht wieder arbeiten und Hannes ist als Vater maßlos überfordert. Ob Geburtstagsparty, Handyvertrag oder Carlas erstes Mal: Hannes tritt in jedes Fettnäpfchen. Da ist es nur ein schwacher Trost, dass auch andere Jugendliche peinliche Väter haben: Hannes' bester Freund, der Kriegsreporter Holger (DETLEV BUCK), lässt sich lieber im Krisengebiet beschießen als sich daheim von seinem Pubertier in den Wahnsinn treiben zu lassen.



DAS PUBERTIER - DER FILM ist eine Constantin Film Produktion in Co-Produktion mit SevenPictures und wurde gefördert vom FFF Bayern, dem DFFF, der FFA und dem Medienboard Berlin-Brandenburg. Produzent ist Günter Rohrbach (ANONYMA - EINE FRAU IN BERLIN, DIE WEISSE MASSAI, AIMEE & JAGUAR, SCHTONK, DAS BOOT). Regie führte Leander Haußmann (SONNENALLEE, HERR LEHMANN). In den Hauptrollen spielen Jan Josef Liefers, Heike Makatsch, Detlev Buck, Monika Gruber, Justus von Dohnányi und die 13-jährige Newcomerin Harriet Herbig-Matten als Pubertier.



OTS: Constantin Film newsroom: http://www.presseportal.de/nr/12946 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_12946.rss2



Pressekontakt: JUST PUBLICITY GmbH (TV, Print, Radio PR) Regine Baschny & Georgia Totsidou Tel.: +49 - 89 - 20 20 82 60 E-Mail: info@just-publicity.com



PURE Online (Online PR) Ulli Palm Tel.: 030 - 28 44 509 - 16 E-Mail: ulli.palm@pureonline.de