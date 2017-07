Österreich droht damit, die Grenze am Brenner mit Soldaten zu kontrollieren. Dabei gibt es dort derzeit kaum Flüchtlinge. Italien reagiert erbost, Österreichs Bundeskanzler Kern versucht, die Wogen zu glätten.

Drohende Grenzkontrollen mit österreichischen Soldaten und Panzern am Brenner haben zu einer Verstimmung zwischen Wien und Rom geführt. Österreichs Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) versuchte in einem ausführlichen Telefonat mit seinem Amtskollegen Paolo Gentiloni, die Irritationen der vergangenen Tage aus dem Weg zu räumen. Am Mittwochnachmittag betonte Kern zusammen mit Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ), dass am Brenner weder Soldaten noch militärisches Gerät im Einsatz seien.

"Wir haben keine Anzeichen, dass die italienischen Behörden die Situation nicht im Griff haben", sagte der SPÖ-Politiker am Mittwoch. Es sei lediglich ein "Notfallplan" erstellt worden, um eine Situation wie 2015 zu vermeiden, als Tausende Migranten unkontrolliert die österreichische Grenze passierten.

Sollte die Lage es in Zukunft verlangen, könnten die notwendigen Entscheidungen zur Einführung temporärer Grenzkontrollen schnell gefasst und umgesetzt werden. "Für den Fall, dass sich die Situation weiter zuspitzt, müssen wir aber vorsorgen", sagten Kern und Doskozil. "Denn eines ist für uns klar: eine Situation wie im Jahr 2015 darf sich nicht wiederholen." Derzeit bestehe keine Notwendigkeit, temporäre Kontrollen an der Grenze zu Italien einzurichten, wie sie beispielsweise an den Grenzen zu Ungarn und Slowenien bestehen.

Die österreichische Regierung will mit dem Notfallplan den unkontrollierten Zustrom von Migranten wie im Spätsommer 2015 verhindern. Damals strömten Tausende von Ungarn und Slowenien nach Österreich und reisten größtenteils weiter nach Deutschland.

Das ohnehin ...

