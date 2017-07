Cottbus (ots) - Ob wir's mögen oder nicht: Computer bestimmen unser Leben. Die Bedeutung der Rechentechnik hinter den Alltagsdingen wächst noch weiter. Während sich Ältere noch über die Selbstverständlichkeit wundern, mit der ihre Kinder oder Enkel auf Englisch und in anderen Fremdsprachen souverän durch die internationalisierte Arbeitswelt surfen, wartet schon die nächste "Sprachbarriere" auf die junge Generation. Wer in Zukunft als Fachmann oder -frau mitreden will, wird auch die Sprache der Computer verstehen müssen. Daran führt kein Weg vorbei. Es ist deshalb eine tolle Initiative, die da am Mittwoch in der Bewegten Grundschule in Cottbus gestartet worden ist. Dort sollen schon Grundschüler das Programmieren lernen. Hoffentlich beteiligen sich daran viele andere. Es geht gar nicht darum, perfekte Informatiker aus allen zu machen. Wer aber weiß, wie die Technik im Hintergrund funktioniert, dem wird die alltägliche Beherrschung später viel leichter fallen.



OTS: Lausitzer Rundschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47069 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47069.rss2



Pressekontakt: Lausitzer Rundschau Telefon: 0355/481232 Fax: 0355/481275 politik@lr-online.de