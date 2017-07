Von William Horobin

PARIS (Dow Jones)--Frankreich will einen beachtlichen Teil seiner Unternehmensbeteiligungen versilbern. Der Finanzminister des Landes Bruno Le Maire kündigte an, aus den Verkäufen in den kommenden Monaten einen Fonds über 10 Milliarden Euro bilden zu wollen. Damit sollen die Wahlversprechen von Präsident Emmanuel Macron betreffs innovativer Investitionen erfüllt werden.

Der französische Staat besitzt Anteile an zahlreichen Unternehmen, vom Energiegiganten Electricité de France über den Autohersteller Renault bis zur Telekomgesellschaft Orange. Insgesamt managt die zuständige staatliche Behörde Agence des Participations de l'Etat unter der Führung des Finanzministers Anlagen im Wert von rund 90 Milliarden Euro.

Le Maire nannte aber nicht die Unternehmen, die betroffen sind. Er werde darüber in den kommenden Monaten entscheiden.

July 05, 2017

