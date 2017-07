Peking (ots/PRNewswire) - Am 30. Juni fand in Peking der Kooperationsgipfel zur neuen Seidenstraße statt, der eine Art Marketing-Versammlung zur Gemeinwohlstation "Green Dream Policy" darstellte. An dieser Versammlung nahmen knapp 400 Botschafter, Berater und maßgebende Führungskräfte aus über 50 Ländern und Regionen entlang der neuen Seidenstraße teil. "Green Dream Policy" ist erstmalig mit der umweltpolitischen Entwicklung der neuen Seidenstraße integriert. Dies bringt neue Ideen für die Vermarktung der Kooperation entlang der neuen Seidenstraße in Form von einer Gemeinwohlstation. "Green Dream Policy" ist ein Konzept der globalen Gemeinwohlentwicklungsstrategie der Beijing Green Dream Public-welfare Foundation, das auf langjährige Erfahrungen im Gemeinwohl aufbaut und den 7000 Jahre alten Kulturgedanke Chinas von einem grünen und gütigen Herz in sich trägt. Als Mitorganisator der Veranstaltung hielt Yan Tao, der President der Green Dream Public-welfare Foundation, eine Grundsatzrede zum Thema Green Dream Public and the Belt and Road, in der er über den Zusammenhang der "Green Dream Policy" und die neue Seidenstraße sprach. Er merkte an, dass der Schlüssel zum Leben ein grünes und gütiges Herz sei. Globale grüne und gütige Herzen werden über die "Green Dream Policy" zusammengebracht, die das Ziel verfolgt, sich zu verbinden, gegenseitig zu helfen, zusammen aufzubauen und zu teilen.



Unterdessen wurde auf der Versammlung der offizielle Start der beiden Projekte der "Green Dream Policy" Public-welfare Station Lecture und "Green Dream Aerospace Heart Planet" Tiantian Fair bekanntgegeben. Das erstere Projekt dient dazu, die besten Vordenker aus aller Welt zusammenzubringen, und das letztere Projekt dient dazu, sich mit Projektressourcen entlang der neuen Seidenstraße zu verbinden, um die Belt and Road Fair zum China Network Planet zu bringen.



Auf dieser Versammlung wurde zudem die Eröffnungszeremonie vom Preparatory Committee of Hebei Office of China Aerospace Academy of Science and Engineering, Preparatory Committee of Green Dream Aerospace University und Network Professional Committee of Green Dream Aerospace Heart Planet abgehalten. Es soll eine neue Stadt namens Xiongan in der Hebei-Provinz gebaut werden. Ziel dieses Bauvorhabens ist es, eine Stadt von Weltklasse zu errichten, die sich durch fortschrittliche Technologie, integrierte Techniksysteme und Kommunikationsnetze auszeichnet. Im Großen und Ganzen solle eine dynamischere und modernere Umgebung im näheren Umkreis geschaffen werden.



Foto: http://mma.prnewswire.com/media/530461/Guests_and_Yan_Tao___ Green_Dream_Policy.jpg



