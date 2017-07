NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street hat am Mittwoch eine Erholung der Technologiewerte gesehen. Der Sektor stand zuletzt unter Druck, weil die Angst vor zu hohen Bewertungen umgegangen war. Dagegen wurde der Energiesektor mit dem stark sinkenden Ölpreis abverkauft. Das Protokoll der US-Notenbank vom Juni löste nur kleine Bewegungen aus, die auf eine zunächst leicht falkenhafte Interpretation der Marktteilnehmer schließen ließen. Die Bank hatte über Pläne zur Bilanzverkleinerung in den kommenden Monaten debattiert. Am Dienstag war die Wall Street wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

Der Dow-Jones-Index fiel um 1 Punkt auf 21.478 Stellen. Für den S&P-500 ging es um 0,2 Prozent nach oben. Der Nasdaq-Composite rückte um 0,7 Prozent vor. Das Volumen stieg nach dem wegen eines verkürzten Handels umsatzarmen Montag auf 886 (492) Millionen Aktien. Dabei kamen auf 1.154 (2.117) Kursgewinner 1.809 (839) -verlierer. Unverändert gingen 121 (94) Titel aus dem Handel.

"Neues Geld fließt in den Techmarkt", sagte Chefmarktstratege Quincy Krosby von Prudential Financial. Solche neuen Investments seien typisch für den Beginn eines Quartals. Es gab aber eine Reihe bremsender Faktoren am Gesamtmarkt. Dazu gehörte die Zurückhaltung vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Hinzu kam ein Absacken des Ölpreises. Außerdem fiel der Auftragseingang der US-Industrie im Mai mit einem Minus von 0,8 Prozent enttäuschend aus.

Und schließlich sprachen auch die wachsenden geopolitischen Spannungen gegen eine überbordende Kauflaune. Der nordkoreanische Raketentest ausgerechnet am US-Unabhängigkeitstag wurde als besondere Provokation des Regimes in Pjöngjang empfunden. Die USA und Südkorea hielten am Mittwoch eine gemeinsame Militärübung ab, das US-Militär testete in Südkorea eigene Raketen. Zudem war eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats geplant. Derweil hat Südkorea schärfere Sanktionen gegen das Regime im Norden gefordert.

Ölpreise sausen abwärts

Am Ölmarkt gaben die Preise deutlich nach. Im stärksten Tagesrückgang seit über einem Monat verbilligte sich US-Leichtöl der Sorte WTI im späten Geschäft um 4,3 Prozent auf 45,02 Dollar je Fass, die europäische Referenzsorte Brent um 3,9 Prozent auf 47,67 Dollar. Es rücke wieder deutlicher ins Bewusstsein, dass die Opec mehr Öl auf den Markt pumpt, hieß es im Handel. Saudi-Arabien hat unterdessen mitgeteilt, die Preise für Asien im August zu senken. Die Konkurrenz anderer Opec-Länder ist groß, vor allem von Libyen, Nigeria und Iran, die bei den Fördersenkungen nicht mitmachen. Hinzu kamen Medienberichte, wonach Russland weitere Förderbegrenzungen ablehnt.

Der Dollar neigte zur Stärke, legte aber eine Achterbahnfahrt hin. Hatte der Greenback zunächst noch unter den Spannungen auf der koreanischen Halbinsel gegenüber dem vermeintlich sicheren Yen gelitten, zog er später zur japanischen Währung und anderen an. Nach dem Fed-Protokoll baute er seine Gewinne leicht aus, gab diese dann aber wieder ab. Der Euro stand schließlich bei 1,1342 Dollar nach Wechselkursen um 1,1369 im Tageshoch. Bereits im frühen europäischen Geschäft hatte ein schwächer als erhofft ausgefallener Einkaufsmanagerindex zum Dienstleistungsgewerbe der Eurozone die Gemeinschaftswährung gedrückt.

Der Goldpreis verzeichnete kleinere Bewegungen in beide Richtungen. Im späten Geschäft legte er 0,1 Prozent zu auf 1.226 Dollar je Feinunze. Ein stützender Faktor war die Eskalation in Korea, während der anziehende Dollar und das leicht falkenhaft aufgenommene Fed-Protokoll lasteten.

Die Notierungen der Anleihen legten leicht zu, gestützt von den schwachen Konjunkturdaten und dem fallenden Ölpreis. Nach einem volatilen Auf und Ab brachte das Fed-Protokoll nur vorübergehend etwas Druck auf die Kurse. Am Ende sank die Rendite der zehnjährigen Treasurys um 2 Basispunkte auf 2,33 Prozent.

Tesla-Aktie wird abverkauft

Technologiewerte waren nach der jüngsten Schwächephase gesucht. Vor allem Halbleiterwerte gehörten zu den Favoriten, nachdem nach Angaben der Branchenvereinigung der weltweite Chipabsatz im Mai um 22,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. AMD kletterten um 8,6 Prozent und Micron um 4,7 Prozent. Zudem hat Nvidia eine Partnerschaft mit dem chinesischen Internetgiganten Baidu auf dem Feld der künstlichen Intelligenz angekündigt hat. Der S&P-500-Halbleitersektor gewann 2,2 Prozent, Nividia stiegen um 2,7 Prozent.

Bei den übrigen Techwerten kletterten Microsoft um 1,3 Prozent, Amazon um 1,9 Prozent und Apple um 0,4 Prozent. Am Vortag hatte eine Panne an der Nasdaq dazu geführt, dass eine Reihe von falschen Aktienkursen über die Bildschirme von Aktienhändlern flimmerten. Im asiatischen Handel waren kurzfristig enorme Kursbewegungen von bis zu knapp 90 Prozent bei einigen der weltgrößten Unternehmen angezeigt worden.

Für die Tesla-Aktie ging es 7,2 Prozent nach unten. Der Hersteller von Elektroautos hatte am späten Montag über Absatzzahlen berichtet, die unter den Erwartungen der Experten lagen. Mehrere Analysehäuser meldeten sich darauf mit skeptischen Aussagen zu Wort. Goldman Sachs zum Beispiel behält die Verkaufsempfehlung bei und mutmaßt, dass die Nachfrage für die Modelle S und X den Gipfel erreicht haben.

O'Reilly Automotive brachen um 19 Prozent ein. Der Einzelhändler für Ersatzteile im Automobilsektor hatte enttäuschende Zweitquartalszahlen vorgelegt. Speziell die zwei letzten Monate der Periode zeigten eine eklatante Schwäche. Die Talfahrt riss auch Wettbewerberpapiere gen Süden. Advance Auto Parts stürzten um 11 Prozent ab, Autozone um 9,6 Prozent und Genuine Parts um 4,8 Prozent.

Energiewerte litten unter dem schwachen Ölpreis. Southwestern Energy fielen um 7,8 Prozent und Chesapeake Energy um 6,6 Prozent. Im Dow sanken Exxon und Chevron um jeweils rund eineinhalb Prozent. Bristol-Myers Squibb stiegen um 0,1 Prozent. Der Pharmakonzern meldete positive Studienergebnisse für das Medikament "Opdivo" im Kampf gegen Melanome.

Die Aktie von Vantiv gab 2,4 Prozent nach, nachdem der Zahlungsdienstleister sich mit dem britischen Wettbewerber Worldpay auf die Grundzüge einer Übernahme geeinigt hat. Unterdessen hat JP Morgan mitgeteilt, kein eigenes Gebot für Worldpay abgeben zu wollen. Die JPM-Aktie legte 1 Prozent zu.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.478,17 -0,01 -1,10 8,68 S&P-500 2.432,54 0,15 3,53 8,65 Nasdaq-Comp. 6.150,86 0,67 40,80 14,26 Nasdaq-100 5.648,82 0,93 51,86 16,14 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,40 -0,8 1,41 20,0 5 Jahre 1,92 -1,3 1,93 -0,6 7 Jahre 2,17 -2,3 2,19 -7,8 10 Jahre 2,33 -2,0 2,35 -11,7 30 Jahre 2,85 -1,5 2,87 -21,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:06 Uhr Di, 18.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1344 -0,12% 1,1358 1,1349 +7,9% EUR/JPY 128,43 -0,15% 128,62 128,45 +4,5% EUR/CHF 1,0944 -0,12% 1,0957 1,0955 +2,2% EUR/GBP 0,8775 -0,19% 0,8791 1,1385 +3,0% USD/JPY 113,21 -0,02% 113,23 113,19 -3,2% GBP/USD 1,2927 +0,06% 1,2919 1,2921 +4,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,03 47,07 -4,3% -2,04 -20,9% Brent/ICE 47,69 49,61 -3,9% -1,92 -18,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.226,06 1.223,98 +0,2% +2,08 +6,5% Silber (Spot) 16,05 16,10 -0,3% -0,05 +0,8% Platin (Spot) 910,10 914,00 -0,4% -3,90 +0,7% Kupfer-Future 2,65 2,68 -1,3% -0,03 +5,1% ===

July 05, 2017

