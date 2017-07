Regensburg (ots) - Die ständige Erreichbarkeit und die Unfähigkeit, nach der Arbeit abschalten zu können, sind die größten Stressfaktoren für Arbeitnehmer - nicht nur für Auszubildende. Während der Arbeitszeit können die Wenigsten einen Blick aufs Handy werfen. Ungelesene Whats-App-Nachrichten, der Facebook-Feed und die neuesten Instagram-Fotos stauen sich auf und müssen in der Mittagspause abgearbeitet werden - wo man sich doch eigentlich entspannen sollte. Dieselbe Prozedur noch mal nach Feierabend. Die Angst, etwas zu verpassen, hat sogar einen Namen: "Fomo" - Fear of missing out. Zum exorbitanten Medienkonsum kommen noch andere Stressfaktoren: lange Fahrt- und Arbeitszeiten, Leistungsdruck, Überforderung. Das lässt sich nicht alles auf Anhieb ändern. Was allerdings jeder können sollte: offline gehen. Die Azubis von heute sind unsere Zukunft. Arbeitgeber und Krankenkassen müssen gemeinsam dafür sorgen, dass sie dann, wenn sie Verantwortung übernehmen müssen, auch noch fit genug dafür sind.



