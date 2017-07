Lauf/Pegnitz (ots) -



togetherbyTS: Rund 350 geladene Gäste feierten zusammen mit Firmengründer Thomas Sabo und Creative Director Susanne Kölbli beim THOMAS SABO Press Cocktail am heutigen Mittwoch in Berlin nicht nur die vielfältige Herbst/Winter-Kollektion 2017, sondern auch den neuen Coup des internationalen Schmuck- und Uhrenlabels: die exklusive Design-Kooperation mit Mercedes-Benz.



Eingerahmt von der Berliner Fashion Week war der China Club wieder Treffpunkt von Presse, Bloggern und Promis wie Boss Hoss, André Schürrle mit Freundin Anna Sharypova, Ann-Kathrin Brömmel, Felix von Jascheroff, Mandy Bork, Culcha Candela, Massimo Sinatò, Anuthida Polypetch, Fernando Brandao, Rabea Schif, Verena Wriedt, Ina Aogo, Alexandra Polzin, Nadine Menz, Tanja Bülter, Christian Polanc, Annica Hansen sowie der GQ Gentleman 2017 Florian Molzahn, die sich durch die neue Kollektion führen ließen. Während die Together Serie die Friends of the brand Model Shermine Shahrivar, die Band Frida Gold und Tänzerin Nikeata Thompson mit funkelnden Diamanten in ihren Bann zog, verliebte sich Model und Yoga-Fan Cathy Hummels in die filigranen Mini Chakras.



Bloggerin Jüli Mery präsentierte die ausdrucksstarken Avantgarde-Designs der Royalty Serie, deren kunstvolle Optik auch Lorena Rape, Maren Merkel und Tobias Wolf, Luana Silva, Ebru Yildirim und Karlo Lewis begeisterte. Neben femininen Kreationen überzeugten im zehnten Jubiläumsjahr der Kollektion Rebel at heart die neu interpretierten Ikonen in Kombination mit neuen Power Necklaces und Bracelets.



Als weiteres Highlight präsentierte Thomas Sabo zusammen mit Social Media-Star Caroline Einhoff den Gästen schließlich noch ein ganz besonderes Schmuckstück: das neue Mercedes-Benz A-Klasse Peak-Modell im exklusiven THOMAS SABO Design.



Die neuen Schmuckstücke der Herbst/Winter-Kollektion 2017 sind ab sofort in allen THOMAS SABO Stores, im Online-Shop unter www.thomassabo.com sowie bei exklusiven Partnern erhältlich. Die Mercedes-Benz A-Klasse in der THOMAS SABO Edition ist in allen Mercedes-Benz-Niederlassungen in Nürnberg, Fürth und Erlangen ausgestellt und dort sowie online ab 29.480,- Euro erhältlich.



Über THOMAS SABO



THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490 Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.



