Das Protokoll der Junisitzung zeigt, dass sich zwei unterschiedliche Beurteilungen der US-Wirtschaft herausgebildet haben. Das macht es für Notenbank-Chefin Janet Yellen schwieriger, ihren geldpolitischen Kurs zu halten.

Mit nur einer Gegenstimme hatte die US-Notenbank (Fed) Mitte Juni die zweite Zinserhöhung dieses Jahres beschlossen. Das Protokoll der Sitzung lässt keinen eindeutigen Schluss auf den weiteren Kurs zu. Es legt aber nahe, dass es im September zum Startschuss für den bereits angekündigten langsamen Abbau der Bilanzsumme kommen könnte, und dann vielleicht im Dezember zur erwarteten dritten Zinserhöhung des laufenden Jahres.

Das Protokoll, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, zeigt auch, dass es mit der Einigkeit unter den führenden Geldpolitikern nicht weit her ist. Fed-Chefin Janet Yellen selbst geht von einer weiteren Zinserhöhung im laufenden Jahr und mehreren Schritten 2018 aus, so wie es auch den Prognosen der meisten Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss entspricht. "Einige Teilnehmer", heißt es im Protokoll, befürchten aber, eine weitere Straffung der Geldpolitik würde dazu führen, dass das gewünschte Inflationsziel von zwei Prozent nicht erreicht wird.

Sie befürworten, sich für eine längere Periode nicht von der niedrigen Arbeitslosigkeit irritieren zu lassen, weil ihrer Meinung nach damit nicht unbedingt ein stärkeres Anspringen der Inflation verbunden sein muss. "Es wurde außerdem ...

