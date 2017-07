MAINZ (dpa-AFX) - Die "Allgemeine Zeitung" zum deutsch-chinesischen Verhältnis:

"Dem vollmundigen Bekenntnis des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zum Freihandel und der Beschwörung einer "neuen Seidenstraße" zum Trotz hält China bislang an einem rigorosen Protektionismus fest, erschwert europäische Investitionen und bevorteilt einheimische Unternehmen nach Kräften. Gleichzeitig schwärmen chinesische Magnaten nach Europa aus, um sich mit massiver staatlicher Unterstützung in Schlüsselindustrien einzukaufen. Auch auf der politischen Ebene gibt es nach wie vor erhebliche Differenzen zwischen Deutschland und China. Etwa in der Menschenrechtsfrage, wie sich an der Behandlung chinesischer Dissidenten immer wieder aufs Neue zeigt."/yyzz/DP/she

AXC0017 2017-07-06/05:35