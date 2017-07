FRANKFURT (dpa-AFX) - Passagiere am Frankfurter Flughafen sollen dank einer neuen Haltestelle der Sky Line-Bahn schneller zu ihren Anschlussflügen gelangen. Fraport-Chef Stefan Schulte will die vierte Station, die bereits seit 21. Juni in Betrieb ist, am (morgigen) Donnerstag (14.15 Uhr) feierlich eröffnen. Dabei will er sich auch zu geplanten Investitionen des Flughafenbetreibers bis 2020 äußern.

Die Hochbahn Sky Line ist seit 1994 in Betrieb. Sie besteht aus autonom fahrenden Zügen und verbindet die beiden Terminals des größten deutschen Airports miteinander. Mit der neuen Haltestelle wurde der Bereich C im Terminal 1 besser angebunden. Die Zeitersparnis liegt Fraport zufolge beispielsweise für einen Transitreisenden vom Flugsteig C zu einem Anschlussflug im Bereich A bei etwa 15 Minuten. Der Flughafenbetreiber investierte insgesamt 24 Millionen Euro für das neue Stationsgebäude./mar/DP/she

