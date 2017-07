HAMBURG (dpa-AFX) - Einen Tag vor dem G20-Gipfel haben auf dem Gelände des Porschezentrums in Hamburg-Eidelstedt mehrere Fahrzeuge gebrannt. Die Polizei prüfe nun, wie es zu dem Brand am Donnerstagmorgen kam, sagte ein Sprecher. Außerdem wollten die Ermittler klären, ob es einen Zusammenhang mit dem bevorstehenden G20-Gifpel gibt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Am Freitag und Samstag treffen sich in Hamburg die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer./knl/DP/zb

AXC0028 2017-07-06/06:02