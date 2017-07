Die G20-Gipfel mit ihrem Mega-Aufwand für Organisation und Sicherheit stehen in der Kritik. Dabei seien sie überlebenswichtig für die Welt, sagt der Außenminister. Aber müssen sie deshalb in wechselnden Großstädten stattfinden?

Es wird der Tag wichtiger Weichenstellungen: An diesem Donnerstag könnten Vorentscheidungen darüber fallen, ob der am Freitag beginnende G20-Gipfel in Hamburg für Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ein Erfolg wird oder nicht. Bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump will sie am Abend im Hamburger Hotel "Atlantic" ausloten, inwieweit er mit seiner nationalistischen Handels- und Wirtschaftspolitik sowie kontroversen Klimapolitik den Gipfel blockieren könnte. Am Nachmittag steht zudem die wohl heikelste Demonstration von Gipfelgegnern an: der Aufzug von 8000 gewaltbereiten Linksautonomen aus dem In- und Ausland unter dem Motto "Welcome to Hell". Etwaige Ausschreitungen könnten das Treffen der Staats- und Regierungschefs überlagern.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) verteidigte den Gipfel gegen Kritik. "Es gab selten eine Zeit, in der dieses Treffen so wichtig, so nötig war wie heute", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag). Er finde es zwar entsetzlich, dass solche Treffen nur noch unter riesigem Sicherheitsaufgebot stattfinden könnten. Aber der Dialog der G20 sei für die Welt überlebenswichtig.

Mit US-Präsident Trump kündigte er einen selbstbewussten Umgang an. "Wir wollen keine Konfrontation mit den USA. Im Gegenteil", sagte Gabriel. "Aber wir dürfen auch nicht unterwürfig daher kommen. Sondern selbstbewusst und klar."

Thematisch im Fokus stehen die großen Krisen der Welt: etwa der Streit um die Handelspolitik und den Klimaschutz, die Konflikte in Syrien, ...

