BREXIT - Bayern will vor dem britischen EU-Austritt Finanzarbeitsplätze von London an die Isar holen. "Wir werben beim Brexit offensiv für den Finanzplatz München, wobei unser Interesse vor allem den Versicherungen gilt", kündigte der bayerische Finanzminister Markus Söder (CSU) in einem Gespräch mit der FAZ an. "München ist heute bereits eines der wichtigsten Zentren der Versicherungswirtschaft", sagte Söder. Die bayerische Landeshauptstadt sei "der ideale Standort", wenn Assekuranzunternehmen über die Verlagerung von Geschäftsteilen und Arbeitsplätzen nachdächten. "Ich bin optimistisch, dass es uns gelingen wird, zusätzliche Arbeitsplätze zu uns zu holen." (FAZ S. 18)

US-AUTOMOBILINDUSTRIE - Die amerikanische Autoindustrie verliert Arbeitsplätze. Nach den jüngsten Statistiken des Arbeitsministeriums waren im April 206.300 Menschen in der Branche beschäftigt und damit fast 5.000 weniger als vor einem Jahr. Die Beschäftigung lag damals so hoch wie seit 2008 nicht mehr, bevor die Wirtschaftskrise innerhalb kurzer Zeit Zehntausende von Arbeitsplätzen verschwinden ließ. Seit diesen dunklen Tagen ging es kontinuierlich bergauf. GM und Ford machten in ihrer Heimat Jahr für Jahr wieder Milliardengewinne, und noch 2016 schaffte die Autoindustrie hier einen Rekordabsatz. Entsprechend konnten die Unternehmen ihr Personal ausbauen. Nun aber hat sich die Lage eingetrübt. Seit Jahresbeginn sind die Verkaufszahlen auf Amerikas Automarkt in jedem Monat gefallen. Im Juni gab es ein Absatzminus von 3 Prozent, wobei GM und Ford noch schlechter abschnitten als der Gesamtmarkt. (FAZ S. 23)

ÖSTERREICH - Der österreichische Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) fordert eine Neuausrichtung der Europäischen Union. "Wir müssen die Wirtschafts- und Währungsunion mit einer sozialen Säule vervollständigen", sagte der 51-Jährige dem Handelsblatt. "In den vergangenen Jahren ist es nur darum gegangen, Märkte zu optimieren und zu deregulieren. In Europa geht es aber nicht nur um die Märkte, sondern vor allem um die Menschen", sagte der seit Mai 2016 amtierende Kanzler. "Wir müssen künftig dafür sorgen, dass auch fehlende soziale Mindeststandards, zu geringe öffentliche Investitionen oder eine zu hohe Arbeitslosigkeit geahndet werden", sagte Kern. Die Weigerung Ungarns und Polens, einen Teil der in Europa angekommenen Flüchtlinge aufzunehmen, kritisierte Österreichs Kanzler scharf. (Handelsblatt S. 1)

RUSSLAND - Der russische Präsident bekennt sich in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt zum Freihandel - und geht damit auf Konfrontation zu US-Präsident Trump. "Ich bin der Überzeugung, dass nur offene, auf einheitlichen Normen und Standards basierende Handelsverbindungen das Wachstum der globalen Wirtschaft stimulieren und eine fortschreitende Entwicklung zwischenstaatlicher Beziehungen fördern können", schreibt Putin. Für Kanzlerin Merkel kommt die Unterstützung Russlands kurz vor dem G20-Gipfel wie gerufen. Die Sanktionen gegen sein Land kritisiert Putin als verdeckten Protektionismus. (Handelsblatt S. 1)

July 06, 2017

