STADA - Im Übernahmekampf um Stada halten sich jetzt wieder zwei Bieterkonsortien bereit. Das im ersten Anlauf unterlegene Duo von Advent und Permira wappnet sich nach Informationen der FAZ für den Fall, dass das konkurrierende Paar Bain/Cinven mit seinem Übernahmeversuch endgültig scheitert. Das war von Personen zu hören, die mit den Überlegungen vertraut sind. "Das andere Konsortium (aus Advent und Permira) bleibt interessiert", sagte eine von ihnen. Eine Entscheidung gebe es aber noch nicht, die beiden Investoren berieten sich jetzt untereinander. Sie dürften die Lage vermutlich inzwischen auch wieder mit ihren Fusionsberatern erörtern. (FAZ S. 25)

VOLKSWAGEN - Im millionenschweren Wettbieten um die Werbepartnerschaft mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft steht nach Informationen dieser Zeitung ein spektakulärer Sponsorenwechsel bevor: So soll sich der Automobilkonzern Volkswagen mit seinem Angebot gegen den bisherigen Partner Mercedes-Benz durchgesetzt haben. Die Daimler-Marke ist seit 45 Jahren mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) verbunden. Der aktuelle Vertrag läuft noch bis ins nächste Jahr, dazu gehört auch der Auftritt der Nationalelf zur Weltmeisterschaft in Russland. Innerhalb des DFB sei eine Vorentscheidung gefallen, ist aus Verhandlungskreisen zu hören. Jedoch berät das DFB-Präsidium am übernächsten Freitag noch über den Vertrag und will dann endgültig sein Votum abgeben. (FAZ S. 26)

LUFTHANSA - In dem seit Monaten schwelenden Gebühren-Streit am Frankfurter Flughafen haben sich die Deutsche Lufthansa und der Betreiber Fraport auf einen Kompromiss formal geeinigt. Dennoch sei das Misstrauen zwischen den langjährigen Geschäftspartnern groß, sagen Teilnehmer der Verhandlungen. Ob die jetzt erreichte Einigung viele Vorbehalte auf Dauer ausräumen kann und so zur gewünschten Systempartnerschaft von Fraport und Lufthansa führt, ist daher noch offen. Lufthansa und Fraport unterzeichneten am Mittwoch eine Vereinbarung über kurzfristige Kostenentlastungen am Flughafen Frankfurt, wie beide Unternehmen verkündeten. Demnach hätten die Experten gemeinsame Spar- und Wachstumsziele an der größten Heimatbasis der Lufthansa ausgelotet. So wollen beide Gesellschaften künftig bei der Passagierabfertigung, der Koordination des Transports für das fliegende Personal am Boden oder auch bei der Nutzung der Abfertigungsterminals intensiver zusammenarbeiten. (FAZ S. 23)

FRAPORT - Der Frankfurter Flughafen forciert sein Geschäft mit Billig-Airlines. Wie Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte der Zeitung die Welt sagte, soll der eigens für Low-Cost-Airlines ausgelegte neue Flugsteig G bereits Anfang 2020 in Betrieb gehen und nicht erst mit dem neuen Terminal 3 im Jahr 2023. "Wir werden die Eröffnung des Flugsteigs G also vorziehen", erklärte Schulte. Derzeit werde der Flugsteig in den Planungen für vier bis sechs Millionen Passagieren ausgelegt. (Welt S. 12)

DEUTSCHE BAHN - Für die Deutsche Bahn verläuft das Geschäftsjahr 2017 bisher deutlich besser als geplant. In den ersten fünf Monaten erwirtschaftete der Konzern ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von 857 Millionen Euro. Dies sind nicht nur 140 Millionen (19,6 Prozent) mehr als im Vorjahr, sondern auch annähernd 100 Millionen Euro mehr als erwartet. Das war am Mittwoch aus Aufsichtsratskreisen zu hören. Die Bahn will am 26. Juli ihre Halbjahresbilanz vorlegen. Voraussichtlich wird Bahnchef Richard Lutz die Gewinnprognose für das Jahr dann erhöhen. (FAZ S. 24)

HASPA - Die Hamburger Sparkasse (Haspa) kritisiert die bislang fehlende Differenzierung bei der Regulierung regional und international tätiger Kreditinstitute. Zwar sei eine Debatte über mögliche Erleichterungen für kleine und einfache Banken in Gang gekommen, konstatiert Harald Vogelsang, Vorstandschef der größten deutschen Sparkasse, im Interview mit der Börsen-Zeitung. Allerdings zeichne sich ab, dass Institute von der Größenordnung der Haspa nicht viel zu erwarten hätten. "Das halte ich für falsch", sagte Vogelsang. "Es wäre sinnvoller, sich mit Kriterien zu befassen, wer systemrelevant ist." (Börsen-Zeitung S. 3)

VOLVO - Volvo verschreibt sich dem Elektromotor. Håkan Samuelsson glaubt nicht mehr an den Verbrennungsmotor: Geht es nach dem Willen des Volvo-Chefs, werden ab 2019 alle neuen Modelle des chinesisch-schwedischen Autokonzerns mit E-Antrieb fahren. Damit wäre Volvo der erste Traditionshersteller, der ab den kommenden Modellen vollständig auf Benzin- und Dieselmotoren verzichten will. (Handelsblatt S. 22 und 46)

RENAULT - Nach Jahren der Zurückhaltung versucht Renault in China den Fuß in die Tür zu bekommen und wagt ein neues Abenteuer. Eine Beteiligung am Autobauer Brilliance soll den Weg ins Geschäft mit kleinen Nutzfahrzeugen ebnen. (Börsen-Zeitung S. 9)

July 06, 2017

