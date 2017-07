Amsterdam, 6. Juli 2017- Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, gibt heute die Auszeichnung mit dem Encryption and Data Protection Technology Leadership Award 20171 von Frost & Sullivan bekannt (https://ww2.frost.com/). Die Analysten führten eine unabhängige Bewertung der SafeNet-Produkte durch, den Datenschutz- und Verschlüsselungslösungen von Gemalto. Insbesondere untersuchten sie den kommerziellen Erfolg, das Wachstumspotenzial, die operative Effizienz und den Nutzen der Lösungen für die Kunden.

Jedes Jahr würdigt Frost & Sullivan Unternehmen verschiedener Branchen für technologische und innovative Spitzenleistungen. Gemalto wurde aus folgenden Gründen ausgewählt:

die einzigartige Marktposition, die auf einem umfangreichen Portfolio, einer Vielfalt von Anwendungsfällen und einem breitgefächerten Kundenspektrum basiert



eine ausgeprägte Kompetenz bei der Schaffung von vielseitig einsetzbaren und flexiblen Lösungen, die die unterschiedlichsten Einsatzumgebungen unterstützen



die Qualität der Lösungen und die positive Wahrnehmung der Unternehmensmarke



das Engagement für Forschung und Entwicklung, das Innovationen in der Branche fördert

"Gemaltos Vision für den Datenschutz garantiert Unternehmen, maßgeschneiderte, skalierbare, zentralisierte IT-Service-Lösungen, ohne dass ihre bestehenden Sicherheitssysteme überholt werden müssen. Dabei sind die Ansätze sehr effizent", sagt Danielle VanZandt, Research Analyst bei Frost & Sullivan. "IT-Verantwortliche können die Verschlüsselung und den Datenschutz standardisieren, um interne Strukturen aufzubrechen und eine größere Zusammenarbeit und Transparenz zwischen den Abteilungen zu ermöglichen."

"Diese Auszeichnung würdigt unsere Fähigkeit, Kunden ein einfaches, konsolidiertes Verfahren des unternehmensweiten Datenschutzes an die Hand zu geben. Die "Single Pane of Glass"-Technologie mindert die Belastung , wenn Aktionen über mehrere Sicherheitsplattformen hinweg überwacht werden müssen, und vereinfacht die Durchsetzung interner Datensicherheitsrichtlinien", so Todd Moore, Senior Vice President of Encryption Products bei Gemalto. "Mit einem zentral verwalteten System können Unternehmen während der Vorbereitung auf ein internes oder externes Audit schnell ihren Compliance-Level nachweisen und brauchen keine Informationen über verschiedene Systeme hinweg zu erfassen."

Das SafeNet-Portfolio von Gemalto für Lösungen zur Datenverschlüsselung und zum Schlüsselmanagement (https://safenet.gemalto.com/data-encryption/enterprise-key-management/) sorgt dafür, dass sensible Informationen sicher sind, unabhängig davon, wo sie sich befinden, ob in der Cloud, im Rechenzentrum oder im Netz. Außerdem sind Gemalto-Lösungen schnell einsatzbereit, denn sie unterstützen eine Vielzahl von digitalen und Cloud-Umgebungen und sind in mehr als 700 Lösungen von über 240 verschiedenen Ökosystempartnern integrierbar. Weitere Informationen über die von den Analysten bei Frost & Sullivan bewerteten Lösungen finden Sie im Bericht dazu hier (http://bit.ly/2tgDfOd).

Zusätzliche Ressourcen:

Datenschutz mit SafeNet von Gemalto (https://safenet.gemalto.com/data-protection/)

Whitepaper zur Verwaltung eigener Verschlüsselungsschlüssel (https://safenet.gemalto.com/resource/ResourceRequest.aspx?rid=34359740064&resourcelang=1033)

Verschlüsselung aller Daten (https://safenet.gemalto.com/protect-sensitive-data-enterprise-encryption/)

1 Mit seinen Best Practices Awards würdigt Frost & Sullivan Unternehmen in einer Vielzahl von regionalen und globalen Märkten für überragende Leistungen und außergewöhnliche Erfolge in den Bereichen Marktführung, technologische Neuerungen, Kundenservice und strategische Produktentwicklung. Branchenanalysten vergleichen Marktteilnehmer und bewerten ihre Leistungen anhand detaillierter Interviews, eingehender Analysen und umfangreicher Sekundärerhebungen, um die Best Practices in der Branche zu ermitteln.

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit (http://www.gemalto.com/companyinfo/digital-security) mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2016 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystem bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.

Unsere mehr als 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 112 Niederlassungen, 43 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 30 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 48 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com (http://www.gemalto.com/) oder folgen Sie uns auf Twitter unter @gemalto (http://twitter.com/gemalto)

Medienansprechpartner:

Philippe Benitez

Nordamerika

+1 512 257 3869

philippe.benitez@gemalto.com (mailto:philippe.benitez@gemalto.com) Kristel Teyras

Naher Osten und Afrika

+33 1 55 01 57 89

kristel.teyras@gemalto.com (mailto:kristel.teyras@gemalto.com) Shintaro Suzuki

Asien und Pazifik

+65 6317 8266

shintaro.suzuki@gemalto.com (mailto:shintaro.suzuki@gemalto.com)

Vivian Liang

Volksrepublik China

+86 1059373046

vivian.liang@gemalto.com (mailto:vivian.liang@gemalto.com)







Die deutsche Fassung dieser Mitteilung ist eine Übersetzung und darf keinesfalls als offizieller Text betrachtet werden. Nur der Wortlaut der englischen Fassung ist verbindlich und daher auch bei Unstimmigkeiten in Bezug auf die Übersetzung maßgebend.

Data Protection (http://hugin.info/159293/R/2118384/806682.jpg)

Pressemitteilung (PDF) (http://hugin.info/159293/R/2118384/806681.pdf)



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Gemalto via Globenewswire