Das Projekt solle in den nächsten 18 Monaten umgesetzt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend unter Berufung auf Insider. Die Strategie könne sich noch verändern, je nachdem welches Brexit-Szenario am wahrscheinlichten werde. Die Deutsche Bank wollte sich gegenüber Bloomberg nicht äussern./she FRANKFURT ...

Den vollständigen Artikel lesen ...