Auf dem Weg zum heiklen G20-Gipfel legt US-Präsident Donald Trump in Warschau einen Zwischenstopp ein. Ein warmer Empfang war ihm vorher schon sicher. Polen hat an Trumps geplante Rede aber auch Erwartungen.

Es dürfte ein unkomplizierter Besuch werden. Auf heikles Terrain begibt sich Donald Trump in Warschau nicht - ganz anders als beim G20-Gipfel in Hamburg. Sein Berater Herbert Raymond McMaster beschrieb das Land an der Nato-Ostflanke als einen der "besten Verbündeten" der USA. Das sei auch einer der Gründe für den Besuch in Warschau, sagt Steven Pifer vom Rechercheinstitut Brookings Institution.

Mit Bustransporten wollen Polens Nationalkonservative, die sich monatelang um Trumps Besuch bemüht hatten, für jubelnde Menschenmengen sorgen. Proteste dürfte es kaum geben. Polens Behörden hätten die Organisation von Anti-Trump-Demos erschwert, klagt ein Gegner des Republikaners. Anhänger der Regierungspartei Recht- und Gerechtigkeit (PiS) gelten als Unterstützer des US-Präsidenten, dessen Land in Polen als wichtigster Sicherheitsgarant angesehen wird. Die Nato hat in der Sicherheits- und Außenpolitik des Landes Priorität.

Wegen des Verteidigungsbündnisses seien die USA für Polen ein wichtigerer Partner als die EU, heißt es in einem Bericht von Experten des Baltic Development Forums. Ihrer Meinung nach weist auch der Fokus der beiden rechtspopulistischen Regierungen auf die Innenpolitik Parallelen auf. Ähnlich warben sie schon im Wahlkampf: Die PiS versprach 2015 "Polen von den Knien zu erheben", bei Trump hieß es "Make America great again".

In Berlin und anderen europäischen Hauptstädten ist man besorgt über den Besuch. Es wird befürchtet, Trump könnte damit einen Keil zwischen die EU-Staaten ...

