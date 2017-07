The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA DICD XFRA DE000A2GSCV5 DIC ASSET AG IHS 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UA89 DZ BANK IS.A774 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CR23 DZ BANK CLN E.9324 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CR31 DZ BANK CLN E.9325 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EWF7 DEKA IHS MTN S 7527 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0K1Q9 DEKA TILG ANL 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0K8G5 DEKA STUFENZINS ANL 17/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5D06 LB.HESS.-THR.IS.07A/2017 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DU00 LBBW ENI BOS SZ 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DU75 LBBW BOS BSKT 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000MHB9940 MUENCH.HYP.BK.IS.17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA USP7808BAB38 PETROPERU 17/47 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1613685475 QINGHAI PR.IN.G. 17/21 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1632814577 HENGJIAN IN.INV. 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1644451434 INST.CRED.OFIC. 17/21 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1644575752 DEXIA CL 17/22 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1645113322 HAPAG-LLOYD AG 17(24)REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1645236677 INTL FIN. CORP. 17/19 MTN BD01 BON TRY N

CA XFRA XS1645257590 KOMMUNALKRED.17/21 MTN BD01 BON EUR N

CA 2BX1 XFRA CA0783145075 BELLATRIX EXPLORATION LTD EQ00 EQU EUR N

CA 27O XFRA CA19075M3093 COBALT 27 CAPITAL CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 2HRA XFRA DE000A2E4T77 H+R KGAA INH. O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA DEH XFRA US24665A1034 DELEK US HLDGS INC.DL-,01 EQ00 EQU EUR N