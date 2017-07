The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA L1BB XFRA DE000LB0HFM2 LBBW MTN.HYP.11/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB1JG7 BAY.LDSBK.PF.S.10102 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW0EX0 LAND NRW MTN-LSA 12/17DL BD01 BON USD N

CA PEUJ XFRA FR0011233451 PEUGEOT 12-17 MTN BD01 BON EUR N

CA 7DBA XFRA USU25257AB98 DIAMONDB.ENERGY 16/24REGS BD01 BON USD N

CA 83RA XFRA XS0802648955 RUSS.STAND.FIN. 12/17 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA DE000BLB1E69 BAY.LDSBK.IS.S.31258 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA US865622BK90 SUMIT.MITSUI 2017 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US865622BL73 SUMIT.MITSUI 2017 BD02 BON USD N