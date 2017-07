FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH6JG7 HSH NORDBANK MZC 1 17/20 0.000 %

WRX1 XFRA GB00B67G5X01 WORKSPACE GROUP LS 1 0.163 EUR

WGL XFRA US92924F1066 WGL HOLDINGS DL 1 0.450 EUR

BAC XFRA US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 0.510 EUR

ANP XFRA US0375981091 APOGEE ENTERPRISES DL-333 0.124 EUR

UVV XFRA US9134561094 UNIVERSAL CORP. 0.477 EUR

UF0 XFRA US9026531049 UDR INC. DL-,01 0.274 EUR

AOL1 XFRA US8873173038 TIME WARNER NEW DL-,01 0.356 EUR

QDI XFRA US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 0.397 EUR

OG5 XFRA US6708371033 OGE EN. CORP. DL -,01 0.267 EUR

MKY XFRA US6074091090 MOBILE TELESYSTEMS ADR/2 0.468 EUR

MCX XFRA US5797802064 MCCORMICK + CO.INC. N.VTG 0.415 EUR

LCO XFRA US5341871094 LINCOLN NATL 0.256 EUR

LHL1 XFRA US5262501050 LENOVO GRP ADR/20 HD-,10 0.465 EUR

ITU XFRA US4612021034 INTUIT INC. DL-,01 0.300 EUR

OTES XFRA US4233253073 HELLENIC TELEC.ORG.ADR1/2 0.080 EUR

GRM XFRA US3703341046 GENL MILLS DL -,10 0.433 EUR

WDP XFRA US2546871060 DISNEY (WALT) CO. 0.689 EUR

DDN XFRA US2371941053 DARDEN REST. INC. 0.556 EUR

BRV XFRA US1046741062 BRADY CORP.N.V.C.A DL-,01 0.181 EUR

SOBA XFRA US00206R1023 AT + T INC. DL 1 0.433 EUR

SMZ1 XFRA KYG8167W1380 SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025 0.002 EUR

GH8 XFRA ID1000086002 PT GAJAH TUNG. RP 500

46P1 XFRA GB00B2NGPM57 PARAGON GRP OF COS LS 1 0.054 EUR

NXG XFRA GB0032089863 NEXT PLC LS 0,10 1.710 EUR

BB2 XFRA GB0031743007 BURBERRY GROUP LS-,0005 0.324 EUR

4A91 XFRA GB00BBG9VN75 AVEVA GRP LS-,03555 0.308 EUR

T5R XFRA ES0178165017 TECNICAS REUNIDAS EO -,10 0.729 EUR

MBH3 XFRA DE0006052830 MASCH.BERT.HER. O.N. VZO 12.850 EUR

W8V XFRA CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD H YC 1 0.022 EUR

TDB XFRA CA8911605092 TORONTO-DOMINION BK 0.409 EUR

ONE XFRA CA68272K1030 ONEX CORP. (SUB. VTG) 0.051 EUR

A3J XFRA CA0010921058 AGF MGMT B PFD NV 0.055 EUR

TNR XFRA AU000000TBR5 TRIBUNE RESOURCES LTD. 0.134 EUR

MG9 XFRA AU000000MTS0 METCASH LTD 0.030 EUR