FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Donnerstagmorgen dürften sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt gut behaupten. Größere Kurssprünge sind im frühen Handel jedoch nicht zu erwarten. Der Broker IG taxiert den DAX rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 8 Punkte höher auf 12 474 Punkte.

In Asien geben die Kurse etwas nach - ein festerer Yen belastet den Nikkei-Index. Für Bewegung könnte am Nachmittag der ADP-Bericht zur Beschäftigung im privaten US-Gewerbe im Juni sorgen. Dieser gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird. Das am Vorabend publizierte Protokoll (Minutes) der vergangenen Sitzung der US-Notenbank dürfte hingegen kaum Einfluss auf die Börsenkurse haben./bek/ag

ISIN DE0008469008

AXC0036 2017-07-06/07:18