Zürich - Stellensuchenden in der Schweiz ist die inhaltliche Veränderung ihrer Tätigkeit wichtiger als höherer Lohn. Jüngere Stellensuchende legen dabei etwas mehr Wert auf eine Salärverbesserung, ältere Arbeitnehmer möchten hingegen vor allem eine für sie sinnvolle Tätigkeit ausüben - und die passende Work-Life-Balance finden. In erster Linie führen persönliche Kontakte, Stellenwebsites von Unternehmen und Stellenplattformen zum Erfolg - Spontanbewerbungen sind im Aufwind. Dies zeigt eine Umfrage des Online-Stellenportals JobCloud in Zusammenarbeit mit dem LINK Institut.

Warum möchten Stellensuchende ihren Arbeitgeber wechseln? Über 30 Prozent wünschen sich eine echte Veränderung im Berufsalltag - nur für etwas über 10 Prozent ist die Aussicht auf mehr Lohn der Hauptgrund. Dabei zeigt sich, dass ein höherer Lohn insbesondere für jüngere Stellensuchende zwischen 16 und 24 überdurchschnittlich ausschlaggebend ist (20 Prozent), wohingegen Stellensuchende zwischen 45 und 60 diesem kaum Stellenwert beimessen (8 Prozent). Von den Romands auf Stellensuche tun dies rund 15 Prozent, weil sie keine Stelle haben, bei den Deutschschweizern sind es 9 Prozent. Deutschschweizer scheinen einer beruflichen Neuorientierung gegenüber aufgeschlossener zu sein als Romands: 10 Prozent der Befragten möchten in eine andere Branche wechseln oder eine andere Tätigkeit ausüben (Westschweiz: 6 Prozent). Auch zwischen Frauen und Männern zeigen sich Unterschiede, wobei eher Frauen nach einer besser bezahlten Stelle suchen als Männer (13 vs. 11 Prozent) und Männer vergleichsweise häufiger auf Jobsuche sind, weil sie sich mit ihrem Arbeitskollegen oder Vorgesetzten nicht verstehen (11 Prozent vs. 5 Prozent).

Ältere ...

