Frauenfeld/Schönbühl, 6. Juli 2017

Ab heute führt die Migros Aare an der Marktgasse in Bern die erste Filiale

mit einer Zur Rose Shop-in-Shop-Apotheke. Die Kunden können ihren Einkauf in der

Migros neu bequem mit dem Bezug von Apotheken-Artikeln verbinden und dabei auch Cumulus-Punkte sammeln. Die kleinflächige Apotheke bietet ein vollwertiges Apothekensortiment zu attraktiven Preisen.

Sowohl Migros als auch Zur Rose engagieren sich für die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung. Für Migros ist die Kooperation ein weiterer Baustein ihrer Gesundheitsinitiative iMpuls. Die Shop-in-Shop-Apotheke entspricht dem Markenbild von Zur Rose und hebt sich von der restlichen Detailhandelsfläche ab. Sie ist in der Nähe des Kosmetik- und Gesundheitssortiments der Migros platziert. Die kleinflächige Apotheke kommt dabei mit rund 50 Quadratmetern Fläche aus.

Betrieb durch Zur Rose-Fachpersonal Ein Team aus Apothekern und Pharmaassistenten von Zur Rose ist für den Betrieb der Shop-in-Shop-Apotheke verantwortlich. Das Angebot besteht aus einem vollwertigen Apothekensortiment, das sowohl rezeptpflichtige als auch rezeptfreie Medikamente sowie ausgewählte Kosmetik- und Gesundheitsartikel umfasst. Das Fachpersonal stellt eine kompetente Beratung sicher und bietet zusätzliche Dienstleistungen wie beispielsweise Reise- und Impfberatung sowie Blutdruckmessung an.

Kanalübergreifendes Einkaufen zu attraktiven Preisen Die Öffnungszeiten der Shop-in-Shop-Apotheke entsprechen denjenigen der Filiale Marktgasse. Kanalübergreifendes Einkaufen ist möglich: Produkte können online bestellt, in der Filiale abgeholt oder selbstverständlich nach Hause geliefert werden. Die Kunden profitieren dabei von attraktiven Preisen: In der Shop-in-Shop-Apotheke gelten dieselben günstigen Konditionen wie in der Zur Rose Versandapotheke. Rezeptpflichtige Artikel sind in der Zur Rose-Apotheke durchschnittlich 11 bis 12 Prozent günstiger als in anderen Apotheken. Die Einkäufe werden in der Shop-in-Shop-Apotheke bezahlt, wobei die Migros-Kunden auch für ihre Bezüge in der Apotheke Cumulus-Punkte sammeln können.

Bei der Shop-in-Shop-Apotheke an der Berner Marktgasse handelt es sich um einen Pilot-Betrieb. Ist das vielversprechende Konzept erfolgreich, sollen bald zusätzliche Shop-in-Shop-Apotheken in weiteren Migros-Filialen folgen.

Das Gesundheitsengagement der Migros

Die Migros fördert die Gesundheit der Menschen in der Schweiz: Die neue Gesundheitsinitiative iMpuls leistet mit inspirierenden Tipps und vielfältigen Angeboten einen wichtigen Beitrag für einen gesunden Lebensstil. Dazu zählen beispielsweise Fitnessparks und Klubschulen, das Allergiker-Label aha!, die Sportartikel von SportXX, das grösste Früchte- und Gemüseangebot der Schweiz sowie auch die Gesundheitszentren Medbase und santémed. Mehr auf migros-impuls.ch.

Zur Rose

Zur Rose, eine Tochtergesellschaft der Schweizer Zur Rose Group AG, ist eine Versandapotheke und Ärztegrossistin sowie ein Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitsbereich in der Schweiz und in Deutschland. Mit ihrem Geschäftsmodell trägt sie zu einer sicheren und qualitativ hochwertigen pharmazeutischen Versorgung bei. Zur Rose Group ist die führende «pure play» Versandapotheke Europas. Weitere Informationen finden Sie unter www.zurrosegroup.com.

