Am venezolanischen Unabhängigkeitstag stürmten Schlägertrupps das Parlament, schlugen auf Abgeordnete ein und belagerten das Gebäude. Die Opposition macht Maduro verantwortlich, der beteuert jedoch das Gegenteil.

Nach dem Angriff von Regierungsanhängern auf Oppositionelle im venezolanischen Parlament hat Präsident Nicolás Maduro den Vorfall verurteilt. "Ich werde nie ein Komplize für Gewalttaten sein", sagte er am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Ansprache während einer Militärparade. Er beklagte jedoch, seine politischen Rivalen würden nicht genug unternehmen, um "Terrorattacken" von Regierungsgegnern auf Sicherheitskräfte zu kontrollieren.

Mehr als neun Stunden belagerten mutmaßliche Anhänger des sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro das Parlament in Venezuelas Hauptstadt Caracas. Oppositionsabgeordnete, Journalisten und Angestellte konnten das Gebäude verlassen. Mindestens zwölf Menschen wurden nach Angaben der Regierungsgegner verletzt, darunter fünf Abgeordnete der Nationalversammlung. Es waren blutverschmierte Menschen zu sehen, nachdem vermummte Schläger sie attackiert hatten. Der Abgeordnete Américo de Grazia erlitt Rippenbrüche und wurde bewusstlos ins Krankenhaus gebracht.

Sie hatten das Parlamentsgebäude im Zentrum von Caracas am Morgen gestürmt. Die in der Farbe der regierenden Sozialisten rot gekleideten Angreifer drangen zunächst in die Gärten des Parlaments ein und zündeten Feuerwerkskörper. Einigen Angreifern gelang es, bis auf die Flure des Parlaments vorzudringen, wo sie auf Oppositionsabgeordnete einschlugen.

Nach der Erstürmung des Parlaments blockierten dutzende Demonstranten den Eingang des Parlamentsgebäudes. Sie zündeten Feuerwerkskörper, riefen Parolen wie "Sie werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...