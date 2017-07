Filmaufnahmen von oben, Hilfe für Rettungskräfte oder Paketlieferungen aus der Luft - die Einsatzmöglichkeiten für Drohnen sind vielfältig. Die unbemannten Flieger breiten sich rasant aus. Das beunruhigt die Deutsche Flugsicherung.

Wenn die Piloten an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt zur Landung ansetzen, ist alles genau geregelt. Vom Tower des Airports haben sie die Freigabe für die Landebahn, am Boden stehen Feuerwehren für den Notfall bereit und die Deutsche Flugsicherung (DFS) im benachbarten Langen überwacht ständig den Luftraum, um Zusammenstöße von Flugzeugen zu vermeiden. Eine Gefahr aber ist für Piloten unberechenbar: Drohnen.

Ihre Zahl im deutschen Luftraum steigt stetig. Mit 600.000 verkauften Exemplaren rechnet die Flugsicherung allein in diesem Jahr - angeschafft von Hobbyfliegern, Modellpiloten und Firmen. Während manche Skifahrer ihre Künste gerne aus der Luft filmen lassen, nutzen Unternehmen Drohnen etwa beim Obstanbau, um von oben Erkenntnisse über Schädlingsbefall zu gewinnen. Der Trend, Erlebnisse in sozialen Netzwerken zu teilen, beschleunigt die Verbreitung weiter. "Die Revolution im Luftverkehr durch Drohnen lässt sich nicht aufhalten", sagt DFS-Geschäftsführer Michael Hann.

Das löst Nervosität bei der Behörde ebenso wie bei Piloten aus. Denn schon Drohnen für Hobbyflieger, die es für einige hundert Euro im Internet zu kaufen gibt, können bis zu einen Kilometer hoch fliegen - und werden zur Gefahr für Hubschrauber und landende Flugzeuge. Immer wieder melden Piloten Drohnen, die sie mit bloßem Augen erst in wenigen Metern ...

