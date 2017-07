Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat das geplante europäisch-japanische Handelsabkommen Jefta scharf kritisiert. "Jefta steht erneut für Geheimverhandlungen, Paralleljustiz für Großkonzerne und eine Aushöhlung von Umwelt- und Verbraucherstandards", sagte Hofreiter der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).

"So wird zum Beispiel die regionale Landwirtschaft in Japan durch Billig-Agrarimporte der EU zerstört werden", warnte der Grünen-Politiker. Er kündigte massive Proteste gegen Jefta an. Über das Abkommen soll am Donnerstag eine Grundsatzvereinbarung geschlossen werden.