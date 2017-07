Steckborn - Die Versandapotheke Zur Rose gibt heute ihr Börsendebut an der Schweizer Börse SIX geben. Das Angebot hat sich während der Bookbuilding-Periode einer guten Nachfrage erfreut und so wurde der Angebotspreis je Aktie mit 140 CHF am oberen Ende der Preisspanne (135-140 CHF) festgesetzt. In einer Mitteilung vom Mittwochabend schreibt Zur Rose, dass das Orderbuch "mehrfach überzeichnet" worden sei.

Das gesamte Platzierungsvolumen werde sich auf rund 252 Mio CHF belaufen, sofern die den Banken zugesprochene Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt werde, heisst es weiter. Zur Rose rechnet einschliesslich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...