Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Swiss Finance Property Investment AG (SFPI) hat die gegen Ende Juni gestartete Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Es wurden 99,8% der angebotenen Namenaktien durch die Ausübung von Bezugsrechten erworben, wie die an der SIX kotierte Gesellschaft am Donnerstag mitteilt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...