DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Währungshüter wollen mit dem langsamen Abbau der Fed-Bilanz beginnen. Bei ihrer Sitzung am 13. und 14. Juni haben sie über den genauen Zeitpunkt für den Start der Umsetzung ihrer Pläne debattiert, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Einige argumentierten, die Fed sei ausreichend vorbereitet, um bald mit dem Abbau zu beginnen. Der Prozess könne in einigen Monaten starten, die Öffentlichkeit sei bereits vorbereitet. Andere wiederum mahnten zu mehr Geduld. Sie wollen noch auf ausreichende Beweise dafür warten, dass die Inflation weiter anzieht. Diese hatte sich zuletzt abgeschwächt. Die meisten Fed-Vertreter sehen keinen Anlass zur Beunruhigung. Einige Teilnehmer jedoch brachten laut Protokoll ihre Sorge zum Ausdruck, dass sich die Entwicklung in Richtung des Fed-Ziels von 2 Prozent verlangsamt habe und die Schwäche anhalten könnte. Bei der Sitzung im Juni hatte die US-Notenbank den Leitzins erneut erhöht, und zwar um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent. Außerdem fassten die Währungshüter um Fed-Chefin Janet Yellen einen Abbau der im Zuge der Finanzkrise auf 4,5 Billionen Dollar angeschwollenen Bilanz ins Auge. Der Startschuss dazu soll noch in diesem Jahr fallen. Die Fed hat bereits dargelegt, wie sie konkret den Bestand an Staatsanleihen allmählich senken will. Um mit dem Abbau des Portfolios zu beginnen, wird die Fed zunächst 6 Milliarden Dollar pro Monat weniger in den Kauf von Staatsanleihen reinvestieren. Im Fall verbriefter Hypotheken sind es 4 Milliarden Dollar weniger. Diese Beträge werden dann alle drei Monate erhöht, bis eine monatliche Obergrenze von 30 Milliarden Dollar bei Staatsanleihen und von 20 Milliarden Dollar bei Hypotheken erreicht ist.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

09.00 CH/Zur Rose Group AG, Erstnotiz an der SIX Swiss Exchange

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzüge 12,85 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Auftragseingang Mai saisonbereinigt PROGNOSE: +1,9% gg Vm zuvor: -2,1% gg Vm -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +180.000 Stellen zuvor: +253.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 246.000 zuvor: 244.000 14:30 Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -46,20 Mrd USD zuvor: -47,62 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,0 zuvor: 53,6 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 56,5 Punkte zuvor: 56,9 Punkte 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2022 Auktion 4,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2040 Auktion 2,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2046 im Gesamtvolumen von 3,0 Mrd bis 4 Mrd EUR Auktion 1,00-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2030 im Volumen von 500 Mio bis 1 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2027 Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2048 im Gesamtvolumen von 7,5 bis 8,5 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2020 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen %mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 10 Mrd HUF 11:30 GB/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 im Volumen von 2,5 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.428,00 0,00 Nikkei-225 19.971,92 -0,55 Schanghai-Composite 3.192,95 -0,44 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.453,68 +0,13% DAX-Future 12.480,00 +0,34% XDAX 12.488,67 +0,34% MDAX 24.750,19 +0,47% TecDAX 2.224,21 +0,77% EuroStoxx50 3.478,41 -0,03% Stoxx50 3.143,04 -0,05% Dow-Jones 21.478,17 -0,01% S&P-500-Index 2.432,54 +0,15% Nasdaq-Comp. 6.150,86 +0,67% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,88 +2

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Keine klaren Tendenzen sehen Händler am Morgen an den europäischen Aktienmärkten. "Das Fed-Protokoll von gestern Abend war heiß erwartet worden und liefert jetzt keine klaren Vorgaben", sagt ein Händler. Die US-Notenbank habe sich gespalten gezeigt über das Tempo künftiger Zinsschritte und der Reduzierung der Notenbank-Bilanz. Entsprechend hätten die Devisenmärkte die zwischenzeitliche Ansätze einer Dollar-Stärke wieder zurückgenommen. Anleihen reagierten kaum, und für die Aktienmärkte seien überhaupt keine Vorgaben daraus ableitbar gewesen, heißt es weiter. "Die Fed ist gespalten über das Timing der Bilanzverkürzung und die Inflation", sagt Luke Bartholomew, Investment Manager bei Aberdeen Asset Management: "Der Markt wird sich anstrengen müssen, um den Kaffeesatz aus diesem Protokoll zu lesen". Für gehobene Laune könnte die Erholung der Technologie-Werte sorgen. Vor allem Chiphersteller waren an der Wall Street gesucht.

Rückblick: Bullen und Bären hielten sich die Waage, nachdem die Indizes in der Vorwoche noch unter größeren Gewinnmitnahmen gelitten hatten. Mit dem Fed-Protokoll stand das wichtigste Ereignis für den Tagesverlauf erst nach Handelsschluss in Europa an. Für etwas Kaufzurückhaltung sorgte weiterhin die Entwicklung rund um den Raketentest in Nordkorea. Die USA betrachteten den Test einer Interkontinentalrakete als Eskalation der von dem Land ausgehenden Gefahr. In einer unmittelbaren Reaktion führten sie zusammen mit Südkorea eigene militärische Tests durch. TomTom legten zur Wochenmitte um 3,8 Prozent zu, nachdem das Unternehmen die gemeinsame Entwicklung von HD-Straßenkarten für autonomes Fahren mit Baidu angekündigt hatte. Worldpay stiegen mit dem zunächst erwarteten Gebot und einem erhofften Bietergefecht zunächst deutlich an, nur um dann 9 Prozent im Minus zu schließen. Vantiv hatte ein stark aktienbasiertes Gebot vorgelegt, dass die Hoffnungen des Marktes enttäuschte.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Mit einer Kaufempfehlung und einem deutlich erhöhten Kursziel hatte HSBC Adidas davonspurten lassen. Die Aktie hängte die übrigen DAX-Werte mit einem Aufschlag von 4,9 Prozent deutlich ab. Gegen den Trend leichter schlossen die Automobilwerte BMW, Daimler und Volkswagen. Im TecDAX schlossen Wirecard 2,5 Prozent schwächer, weil die Übernahme des britischen Wettbewerbers Worldpay deutlich niedriger über die Bühne gehen dürfte als erwartet. Die UBS sah derweil den Zukauf von Essen Bioscience in einem günstigeren Licht und erhöhte daher ihre Schätzungen und das Kursziel für Sartorius. Die Titel stiegen um 4,2 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): +0,3% auf 12.489 Punkte

Die Aktie der Commerzbank (Coba) legte im nachbörslichen Handel 2 Prozent zu. Hier stützte ein Bloomberg-Bericht, wonach der US-Investor Cerberus den Kauf eines Anteils an der Bank erwägt. Die Airbus-Aktie legte 0,5 Prozent zu. Das Unternehmen steht vor dem Verkauf der Tochter Vector Aerospace.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die Wall Street hat eine Erholung der Technologiewerte gesehen. Das Protokoll der US-Notenbank vom Juni löste nur kleine Bewegungen aus, die auf eine zunächst leicht falkenhafte Interpretation der Marktteilnehmer schließen ließen. Vor allem Halbleiterwerte gehörten zu den Favoriten, nachdem der weltweite Chipabsatz im Mai um 22,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. AMD stiegen um 8,6 Prozent und Micron um 4,7 Prozent. Zudem hat Nvidia eine Partnerschaft mit Baidu angekündigt. Der S&P-500-Halbleitersektor gewann 2,2 Prozent, Nividia stiegen um 2,7 Prozent. Bei den übrigen Techwerten kletterten Microsoft um 1,3 Prozent, Amazon um 1,9 Prozent und Apple um 0,4 Prozent. Für Tesla ging es 7,2 Prozent nach unten. Der Hersteller von Elektroautos hatte am späten Montag über Absatzzahlen berichtet, die unter den Erwartungen der Experten lagen. O'Reilly Automotive brachen um 19 Prozent ein. Der Einzelhändler für Ersatzteile im Automobilsektor hatte enttäuschende Zweitquartalszahlen vorgelegt. Die Talfahrt riss auch Wettbewerberpapiere gen Süden. Energiewerte litten unter dem schwachen Ölpreis. Southwestern Energy fielen um 7,8 Prozent und Chesapeake Energy um 6,6 Prozent. Im Dow sanken Exxon und Chevron um jeweils rund eineinhalb Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.34 Uhr EUR/USD 1,1339 -0,1% 1,1351 1,1340 EUR/JPY 128,34 -0,1% 128,50 128,34 EUR/CHF 1,0944 +0,0% 1,0942 1,0944 GBP/EUR 1,1414 +0,0% 1,1397 1,1397 USD/JPY 113,18 -0,0% 113,20 113,16 GBP/USD 1,2943 +0,1% 1,2937 1,2924

Der Dollar zeigt sich zu Beginn des europäischen Handels wenig verändert. Das mit Spannung erwartete Protokoll der US-Notenbank am Vorabend hat nur wenige neue Erkenntnisse gebracht. Im Fokus bleibt auch weiterhin der Konflikt mit Nordkorea. Einen Impuls für den Greenback könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten liefern.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,47 45,13 +0,8% 0,34 -20,1% Brent/ICE 48,13 47,79 +0,7% 0,34 -18,1%

Am Ölmarkt gaben die Preise deutlich nach. Im stärksten Tagesrückgang seit über einem Monat verbilligte sich WTI im späten Geschäft um 4,3 Prozent auf 45,02 Dollar je Fass, die europäische Referenzsorte Brent um 3,9 Prozent auf 47,67 Dollar. Es rücke wieder deutlicher ins Bewusstsein, dass die Opec mehr Öl auf den Markt pumpt, hieß es. Saudi-Arabien hat unterdessen mitgeteilt, die Preise für Asien im August zu senken. Die Konkurrenz anderer Opec-Länder ist groß, vor allem von Libyen, Nigeria und Iran, die bei den Fördersenkungen nicht mitmachen. Hinzu kamen Medienberichte, wonach Russland weitere Förderbegrenzungen ablehnt. In Asien erholten sich die Ölpreise leicht von den deutlichen Vortagesabgaben. Auslöser waren die API-Lagerdaten, die einen deutlicheren Rückgang als erwartet zeigten. Nur wird mit Spannung auf die offiziellen US-Lagerdaten gewartet, die am Nachmittag bekannt gegeben werden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,56 1.226,90 -0,1% -1,34 +6,4% Silber (Spot) 16,05 16,09 -0,2% -0,04 +0,8% Platin (Spot) 909,65 911,50 -0,2% -1,85 +0,7% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,2% -0,01 +5,0%

Der Goldpreis verzeichnete kleinere Bewegungen in beide Richtungen. Im späten Geschäft legte er 0,1 Prozent zu auf 1.226 Dollar je Feinunze. Ein stützender Faktor war die Eskalation im Konflikt mit Nordkorea, während der anziehende Dollar und das leicht falkenhaft aufgenommene Fed-Protokoll lasteten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

FRANKREICH

Frankreich will einen beachtlichen Teil seiner Unternehmensbeteiligungen versilbern. Der Finanzminister des Landes Bruno Le Maire kündigte an, aus den Verkäufen in den kommenden Monaten einen Fonds über 10 Milliarden Euro bilden zu wollen. Damit sollen die Wahlversprechen von Präsident Emmanuel Macron betreffs innovativer Investitionen erfüllt werden.

IWF/G20

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat an die G20-Staatengruppe appelliert, sich auf Maßnahmen zur Stärkung der Weltwirtschaft zu einigen. In einem kurz vor dem G20-Gipfel in Hamburg veröffentlichten Bericht warnte der IWF am Mittwoch, dass sich die globale Konjunktur zwar in einer Erholungsphase befinde, mittelfristig jedoch weiterhin Risiken bestünden. Es seien deshalb "handfeste politische" Maßnahmen nötig, um die globale Konjunktur zu stützen.

SAUDI-ARABIEN/KATAR

Nach Ablauf des Ultimatums von Saudi-Arabien und seinen Verbündeten an Katar zeichnet sich kein schnelles Ende der schweren Krise am Golf ab. Die "negative Antwort" der Regierung in Doha auf die Liste mit 13 Forderungen sei "bedauerlich", hieß es am Mittwoch in einer Erklärung von Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

SYRIEN-KONFLIKT

Kurz vor Beginn des G20-Gipfels haben die USA Russland eine Zusammenarbeit im Syrien-Konflikt angeboten. Die US-Regierung sei bereit, "gemeinsame Mechanismen" zur Stabilisierung des Bürgerkriegslandes zu erörtern, darunter Flugverbotszonen und eine gemeinsame Koordination der humanitären Hilfe, erklärte Außenminister Rex Tillerson.

USA/NORDKOREA

Nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest wollen die USA zusammen mit Frankreich eine Verschärfung der UN-Sanktionen gegen das kommunistische Land durchsetzen. Ein entsprechender Resolutionsentwurf solle in den kommenden Tagen in den UN-Sicherheitsrat eingebracht werden, kündigte am Mittwoch die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, an.

AIRBUS

hat einen potenziellen Käufer für seine Tochtergesellschaft Vector Aerospace Holding gefunden. Wie der Konzern mitteilte, führt er exklusive Gespräche über einen Verkauf des Helikopter-Wartungsdienstleisters mit Standardaero. Einen möglichen Preis nannte Airbus nicht.

AXEL SPRINGER

steht einem Zeitungsbericht zufolge vor der Übernahme des Sportsenders Sport 1 von Constantin Medien. Springer verhandele nun ausschließlich mit Constantin, berichtet die FAZ unter Berufung auf informierte Kreise. Eine Sprecherin der Axel Springer SE sagte auf Anfrage von Dow Jones, es handele sich dabei um "Marktspekulationen, die wir grundsätzlich nicht kommentieren". Von Constantin Medien war unmittelbar kein Kommentar zu bekommen.

FRAPORT

Der eigens für Low-Cost-Airlines ausgelegte neue Flugsteig G soll bereits Anfang 2020 in Betrieb gehen und nicht erst mit dem neuen Terminal 3 im Jahr 2023, sagte Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte der Zeitung Die Welt. Derzeit werde der Flugsteig in den Planungen für vier bis sechs Millionen Passagieren ausgelegt.

ALITALIA

Der Antrag der insolventen italienischen Fluggesellschaft auf Gläubigerschutz nach Artikel 15 in den USA ist von einem New Yorker Gericht angenommen worden. Damit wird das Geschäft des Unternehmens in den USA geschützt, während es auf die Suche nach einem Käufer gehen kann.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

